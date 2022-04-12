Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Tarım Bakanı Kirişci Üretimde rekor kırdık şeker fazlasıyla yeter
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım Bakanı Kirişci: Üretimde rekor kırdık şeker fazlasıyla yeter

Tarım Bakanı Vahit Kirişci, 2018’deki özelleştirilmelerin ardından şeker fabrikalarının 3 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamına ulaştığını belirterek, “Üretilen şeker yurt içi talebi tamamıyla karşılamaya yetecek seviyede” dedi.

Abone Ol Google News
Osman Özgan Yeni Şafak
Tarım Bakanı Kirişci: Üretimde rekor kırdık şeker fazlasıyla yeter
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, muhalefetin şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili eleştirilerine ‘rekor üretimle’ yanıt verdi. 2018 yılındaki özelleştirilmenin ardından 2020-2021 pazarlama yılında 3 milyon 69 bin ton şeker üretimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamına ulaşıldığını belirten Kirişci, aynı dönem için tahsis edilen 2 milyon 632 bin 500 ton A kotasına karşılık toplam 2 milyon 519 bin 550 ton şeker üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tarım Bakanı Vahit Kirişci
Tarım Bakanı Vahit Kirişci

ÜRETİMİN %28’İ ÖZEL

Meclis’e verilen yazılı soru önergesine cevap veren Tarım Bakan Kirişci, “Üretilen şeker pazarlama yılı içerisinde yurt içi talebi tamamıyla karşılamaya yetecek seviyededir” dedi. 2018 yılında Türkşeker’e bağlı 10 fabrikanın özelleştirildiğini hatırlatan Kirişci, şeker üretiminin yüzde 35’inin kamu, yüzde 37’sinin kooperatif ve yüzde 28’inin ise özel şeker fabrikaları tarafından sağlandığını söyledi. Kirişci, “Şeker pancarı üreticisi, bakanlığımızın uyguladığı destek ve primlerden yararlanmakla beraber, üreticisi olduğu şeker şirketlerince avans ve prim uygulamaları ile de desteklenmektedir” diye konuştu.

FİYATA ‘EKONOMİK GELİŞMELER’ AYARI

  • Önergeye cevapta Türkşeker’in açıklaması da yer aldı. Pancar üretim sürecinde gerekli olan girdi masraflarının üreticiye finans maliyeti oluşturmaması için faizsiz olarak verilen nakdi avansların sayısının 3’ten 4’e çıkarıldığı, miktarın ise geçen yıla göre yüzde 178 artışla her defasında 50 TL/tona yükseltildiği vurgulandı.

“Şirketimizce üreticilerimize verilen fiyat ve avans destekleri artırılarak pancar üretimi teşvik edilmektedir” denilen Türkşeker açıklamasında, pancar alım kesin fiyatının hasat öncesinde ekonomik gelişmeler dikkate alınarak belirlendiği kaydedildi.

Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanan Kılıçdaroğlu'na Bakan Kirişçi'den tepki: Türkiye'de aç açıkta kimse yok
GÜNDEM
Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanan Kılıçdaroğlu'na Bakan Kirişçi'den tepki: Türkiye'de aç açıkta kimse yok

Bakan Kirişci'den ithal tohum açıklaması
EKONOMİ
Bakan Kirişci'den ithal tohum açıklaması
İstanbul da sallandı

İstanbul da sallandı

AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem meydana geldi.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
PakistandaŞahbaz Şerif dönemi

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

​Erdoğan'dan Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'e tebrik telefonu.
Büyükşehir'den miniklere özel program

Büyükşehir'den miniklere özel program

​Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi.

YÖK Başkanı anlaşmayı imzalayıp detayları açıkladı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.