Tarım Bakanı Kirişci: Üretimde rekor kırdık şeker fazlasıyla yeter

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, muhalefetin şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili eleştirilerine ‘rekor üretimle’ yanıt verdi. 2018 yılındaki özelleştirilmenin ardından 2020-2021 pazarlama yılında 3 milyon 69 bin ton şeker üretimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamına ulaşıldığını belirten Kirişci, aynı dönem için tahsis edilen 2 milyon 632 bin 500 ton A kotasına karşılık toplam 2 milyon 519 bin 550 ton şeker üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tarım Bakanı Vahit Kirişci

ÜRETİMİN %28’İ ÖZEL

Meclis’e verilen yazılı soru önergesine cevap veren Tarım Bakan Kirişci, “Üretilen şeker pazarlama yılı içerisinde yurt içi talebi tamamıyla karşılamaya yetecek seviyededir” dedi. 2018 yılında Türkşeker’e bağlı 10 fabrikanın özelleştirildiğini hatırlatan Kirişci, şeker üretiminin yüzde 35’inin kamu, yüzde 37’sinin kooperatif ve yüzde 28’inin ise özel şeker fabrikaları tarafından sağlandığını söyledi. Kirişci, “Şeker pancarı üreticisi, bakanlığımızın uyguladığı destek ve primlerden yararlanmakla beraber, üreticisi olduğu şeker şirketlerince avans ve prim uygulamaları ile de desteklenmektedir” diye konuştu.

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FİYATA ‘EKONOMİK GELİŞMELER’ AYARI

Önergeye cevapta Türkşeker’in açıklaması da yer aldı. Pancar üretim sürecinde gerekli olan girdi masraflarının üreticiye finans maliyeti oluşturmaması için faizsiz olarak verilen nakdi avansların sayısının 3’ten 4’e çıkarıldığı, miktarın ise geçen yıla göre yüzde 178 artışla her defasında 50 TL/tona yükseltildiği vurgulandı.

“Şirketimizce üreticilerimize verilen fiyat ve avans destekleri artırılarak pancar üretimi teşvik edilmektedir” denilen Türkşeker açıklamasında, pancar alım kesin fiyatının hasat öncesinde ekonomik gelişmeler dikkate alınarak belirlendiği kaydedildi.

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