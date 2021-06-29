​Tarım fuarında 1 milyar dolarlık hasat: 80 ülkeden 774 marka katıldı

Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olarak gösterilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na 80 ülkeden 100’den fazlası yabancı olmak üzere 774 marka katıldı. Pandemiden dolayı bu dev etkinlik 1,5 yıl sonra gerçekleşirken, yabancı yatırımcının yoğun ilgisi görüldü. Geçmiş yıllarda 4 gün olarak organize edilen etkinliğin süresi, bu yıl salgın tedbirleri kapsamında, kalabalıkların önlenmesi için 5 güne çıkarıldı. Kapılarını 23 Haziran’da açan fuarı ilk 4 günde 126 bin kişi ziyaret etti.Söz konusu talep fazlalılğı, Türk tarımına olan ilginin göstergesi olarak değerlendirildi.

Irmak Tan

FRANSA VE KATAR’DAN YOĞUN İŞBİRLİĞİ

Fuarı düzenleyen Orion Fuarcılık’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Irmak Tan, salgın nedeniyle tarım sektörünün bir süredir yüz yüze gelemediğini aktararak, Fransa, Bulgaristan, Rusya, Polonya, Hindistan ve Katar başta olmak başka ülkelerden firmaların yoğun ilgisi olduğunu söyledi. “Sektör yaklaşık 1,5 yıldır böyle bir platforma açlık duyuyordu” diyen Tan, “Çünkü pandemi illeti tüm dünyayı sarstı. Bu yüzden dünyadaki tarım fuarlarının yüzde 90’ı neredeyse fiziki olarak gerçekleştirilemedi. Sanal fuarlar, hibrit fuarlar ise etkili olarak sektöre hizmet edemedi. Türkiye’de de en son 2020 yılında şubat ayında yapmıştık fuarı” diye konuştu.

1,2 MİLYAR DOLARA ÇIKAR

“Şu anki verilere göre yalnızca ikili heyetler arasında 900 milyon doları aşkın bir iş hacmi gerçekleşti. Bunun dışında münferit gelen yabancılar var, firmalarla bire bir stantlarda görüşenler var. Bu rakam artar. 1 milyar 200 milyon dolara mutlaka çıkacaktır diye düşünüyoruz. Bulgaristan, Rusya, Nijer, Moldova ile verimli görüşmeler gerçekleşti. Çok ilgi vardı. Anlaşma içeriklerinde en çok traktör, tarım makineleri ve tohum var. En çok anlaşma yapılan ülke Katar, anlaşmaların yüzde 20-30’unu oluşturuyor. Orta Doğu ülkeleriyle yapılan anlaşmalar toplam iş hacminin yüzde 50’si civarında.”

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RUS YATIRIMCIDAN 83 MİLYON DOLARLIK SPOR TESİSİ

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Rus yatırımcılar tarafından Bodrum’da 83 milyon dolar yatırımla bir spor ve eğlence kompleksinin hayata geçirileceğini bildirdi. Palankoyev, dev bir kompleksin, Rusya-Türkiye İş Konseyi’nin aktif desteği, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) iş birliğiyle kurulan Sportİnvest Bodrum AŞ tarafından inşa edileceğini kaydetti.

75 BİN METREKARE

Toplamda 75 bin metrekarelik alana kurulacak ve 83 milyon dolara mal olacak spor ve eğlence kompleksinin inşaatının 5 ay içerisinde başlayacağını dile getiren Palankoyev, komplekste hokey pistleri, halka açık paten alanları, gösteri merkezi, spor mağazaları, yemek alanları gibi bölümler bulunacak.