Tarım sayımı 2026’da bitecek

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularına cevap veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sayımının 2026 yılında biteceğini söyledi. Yumaklı, “Tarım sayımı istatistik işletme bilgisi, hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi bütün verilerin doğrulanması anlamına gelecek. Amacımız tarımsal politikalarımıza altlık teşkil edecek veri setlerini doğrulamak. 2026'da bitirmeyi hedefliyoruz. Üretim planlamasının tam anlamıyla oturabilmesi için kayıtlılığı çok önemsiyoruz” dedi.
İTHAL ŞEKER İDDİASINA YALANLAMA
Yumaklı, Türkiye’nin tarımda kendine yeterlilik oranlarına ilişkin “Türkiye’nin 64 ürünün 45'inde yani yüzde 70’inde kendine yeterlilik oranı yüzde 100’den fazla. Bu rakam tahıllarda yüzde 80, sebzede yüzde 113,5 ve meyvede yüzde 156 oranını buldu” şeklinde konuştu. Pancar üretiminin 22,5 milyon tonun üzerine çıktığını da aktaran Yumaklı, şeker ihtiyacının yurt içinden karşılandığını, ‘450 bin ton şeker ithal edildi’ iddialarının doğru olmadığını belirtti.
TMO'DA REKORLARA DEVAM
Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bu yıl biriken randevuları ile ilgili olarak “TMO ofislerine ciddi bir yığılma oldu. Alım noktalarını 510'dan 614'e yükselterek, lisanslı depoların kapasitelerinin tamamını TMO randevu sistemine dahil ederek, ilave depolar kiralayarak çiftçimizi mağdur etmedik. 2023 hasat döneminde 15 milyon ton için yaklaşık 660 bin randevu verildi” açıklamasını yaptı.
Çiftçinin yüzde 99.8'i borcunu ödüyor
Yumaklı, ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 245 bin 526’ya yükseldiğini söyledi. 2019’da 2 milyon 83 bin olan sayının 170 bin civarında arttığını kaydeden Yumaklı, “Kayıtlı çiftçilerin toplam borcu 535 milyar lira. 2018'de çiftçi borçlarının hasılaya oranı yüzde 50 iken, 2022'de bu oran yüzde 37'dir. Çiftçilerin borçlarını geri ödeme oranı da 2022 yılında yüzde 99,6, eylül sonu itibariyle yüzde 99,8'dir” diye konuştu. Yumaklı, bu yıl itibarıyla 92 milyon dekara ulaşıldığını, 2028 hedeflerinin 117 milyon dekar olduğunu ifade ederek, toplam potansiyel alanının yüzde 82’sini tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Söz konusu düzenlemenin, tarımdaki envanter sürecine katkı yapması bekleniyor.Böylece, bundan sonra tarımsal alanlar ve hayvan varlığı ile ilgili sayısal veriler ilgili makamlar tarafından anlık olarak takip edilecek. Sektörde verim artışı sağlanacak.