Tarım sayımı 2026’da bitecek

Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bu yıl biriken randevuları ile ilgili olarak “TMO ofislerine ciddi bir yığılma oldu. Alım noktalarını 510'dan 614'e yükselterek, lisanslı depoların kapasitelerinin tamamını TMO randevu sistemine dahil ederek, ilave depolar kiralayarak çiftçimizi mağdur etmedik. 2023 hasat döneminde 15 milyon ton için yaklaşık 660 bin randevu verildi” açıklamasını yaptı.

Yumaklı, ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 245 bin 526’ya yükseldiğini söyledi. 2019’da 2 milyon 83 bin olan sayının 170 bin civarında arttığını kaydeden Yumaklı, “Kayıtlı çiftçilerin toplam borcu 535 milyar lira. 2018'de çiftçi borçlarının hasılaya oranı yüzde 50 iken, 2022'de bu oran yüzde 37'dir. Çiftçilerin borçlarını geri ödeme oranı da 2022 yılında yüzde 99,6, eylül sonu itibariyle yüzde 99,8'dir” diye konuştu. Yumaklı, bu yıl itibarıyla 92 milyon dekara ulaşıldığını, 2028 hedeflerinin 117 milyon dekar olduğunu ifade ederek, toplam potansiyel alanının yüzde 82’sini tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Söz konusu düzenlemenin, tarımdaki envanter sürecine katkı yapması bekleniyor.Böylece, bundan sonra tarımsal alanlar ve hayvan varlığı ile ilgili sayısal veriler ilgili makamlar tarafından anlık olarak takip edilecek. Sektörde verim artışı sağlanacak.