Tarım ve Orman Bakanlığından "Hindistan'dan buğday ithal edildiği" iddialarına yalanlama

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye buğday ithalatında yapılan bitki sağlığı kontrolleri, 5996 Sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı hazırlanan Bitki Sağlığı Yönetmeliğince yapılıyor.

Hint sürmesi (Tilletia indica) hastalığı olan buğdayların, ülkeye girişine izin verilmiyor. Buğday ithalatında geldiği ülke ve menşeine bakılmaksızın, yüzde 100 analiz yapılarak Hint sürmesi hastalığından ari ürün olması durumunda ülkeye girişine müsaade ediliyor. Bu uygulama sadece Hindistan değil tüm ülkelerden gelen buğday ithalatında da yapılıyor.

Buğday ithalatında, Hint sürmesi hastalığı için analiz yapılacağı ve söz konusu ürünlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği, 2020 ve 2021 yıllarında tüm ülkelerin Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi (IPPC) temas noktalarına elektronik posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Bu durum hem ülkelerin resmi yetkilileri hem de ithalat ve ihracat yapan özel sektör tarafından bilindiğinden dolayı Hint sürmesi hastalığı olan ülkelerden ithalat başvuruları yapılmamaktadır. Herhangi bir ithalat teşebbüsü olması durumunda da sınır kontrollerinde yapılan analizler ile tespit edilerek girişlerine izin verilmemektedir. Hindistan menşeili buğday ithalatı için sosyal medyada yer alan söz konusu firma tarafından, ithalat başvurusu yapılmış olup, analiz işlemleri yapılmıştır. Analiz raporu sonucuna göre, buğdayda Hint sürmesi hastalığı tespit edilmiştir."

"Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi"

Bitki Sağlığı Yönetmeliği'nin, "Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin, bitki sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal yurt dışı edilir" hükmü gereği ilgili gümrük müdürlüğüne ve firmaya, ithalatın uygun olmadığının yazıyla bildirildiği vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

"Hint sürmesi hastalığı olması nedeniyle buğdayın yurda girişine izin verilmemiştir. Türkiye Hindistan'dan buğday ithalatı yapmamaktadır. Sosyal medyada 'İthalat Belgesi' diye paylaşılan belge 'Bitki Sağlığı Belgesi'dir. Konu hassasiyetiyle, tüm birimlerimiz tarafından takip edilmektedir. Bakanlığımız, halkımızın sağlığını korumak için gerekli bütün adımları titizlikle atmakta ve sağlıksız ürünlerin ülkemize girişine izin vermemektedir."

FOTOĞRAF 9 Kayseri Kültepe kazıları sırasında bulunan küplerden birinin içinden buğday tanesi çıktı. . Muğla’nın Marmaris ilçesinde kiraladığı arazide arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun birkaç tanesinden üretim yapmaya başladı. Büyük verim elde edilen hakiki Anadolu buğdayı ‘Siyez’ Diyarbakırlı çiftçilerinde ilgi odağı oldu. Diyarbakır’ın Sur ilçesi Mermer Mahallesinde ekimini yaparak bölgede ilki başlatan Özkan Yıldırım, diğer buğdaylara göre maliyeti ve bakımı daha az olduğunu ve elde edilen başaklarda 3 kata kadar daha fazla verim verdiğini kaydetti. Özkan Yıldırım maliyetin diğer buğdaylara göre az, verimin ise yüksek olduğunu söyledi. Yıldırım, “Kazı çalışmasında bir küp bulunmuş 7 bin yıllık, içerisinde buğdayda çıkmış, orada bir mühendis ekmiş, ekince de boy ve başak olarak farklı olduğunu görmüş. Her bölgeye bir avuç verdi, bizde 100 kilogram burada 250 dönüme ektik, 150 dekar daha ayrı bölgelerde ektik. Yağışa göre nasıl çıkacaklarını görmek için ayrı ayrı yerlere ektik. 7 bin yıllık ata tohumu buğday, diğerlerine göre farklı, her başakta 250 ile 160 arası dane tutuyor, dekara bin 200 kilogram kuru olarak bekliyoruz, diğer buğdaylar ise yağışlar güzel olursa 450 kilogram geliyor. Bir diğer farkı ise biz diğer buğdaylarda dekarına 30 kilogram ekerken bunu ise dekarına 18 kilogram ektik. Biz bunda taban gübresi 22 kilogram, 15 kilogramda bahar gübresi verince toplamda 37 kilogram gübre kullanmış olduk, diğerlerinde ise 30 kilogram taban 30 ise bahar verilerek 60 kilogram gübre veriliyor. Ayrıca bu ata tohumunda ziraai ilaç kullanılmasına gerek yok, yabani otları boğuyor ve ilaca da gerek kalmıyor. Ayrıca sapları kalın olduğu için diğer buğdaylara göre saman farkı oluyor, diğer buğdaylar dekara 350 kilogram saman verirken bu ata tohumunda ise 1,5 ton saman veriyor ve buda ülke ekonomisine destek sağlıyor. Allah’ın izniyle Türkiye’nin her yerine yayılır genleriyle oynanmamış ata tohumu, buğdayda bununla birlikte yakında ihraç ülkesi olacağız. Maliyeti diğer buğdaylara göre çok az, verimi çok yüksek. Artık Türkiye’nin her yerine bunun yayılmasını istiyoruz” dedi. 7 bin yıllık buğday Diyarbakır’da boy gösterdi, çiftçiler ’Buğday sorunu kalmayacak’ dedi 7 bin yıllık buğday Diyarbakır’da boy gösterdi, çiftçiler ’Buğday sorunu kalmayacak’ dedi Yedi bin yıl sonra Diyarbakır’da da boy gösterdi: Buğday sorunu kalmayacak Kayseri Kültepe ilçesinde arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun üretimi Diyarbakır'da da başladı. Çiftçilerin büyük verim elde ettiği Siyez buğdayının, Türkiye'nin buğday sorunu kapatacağını ve ihraç da edilebileceğini söyledi.

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FOTOĞRAF 13 Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana’da birçok ürünün hammaddesi olan buğdayda hasat başladı. Türkiye’nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yaklaşık yüzde 4’ünü karşılayan Adana’da biçerdöverler Karataş ilçesindeki tarlalarda çalışmaya başladı. Kentin kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor. Bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 azalmayla kent genelinde 1 milyon 400 bin dekar buğday ekildi. Dönüm başına 500 ile 750 kilogram arasında verim alınan buğdayda toplamda ise 700 bin ton rekolte bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşının ardından stratejik öneme sahip buğday için çiftçinin gözü buğday alım fiyatlarında. Çiftçiler, fiyatların en az 7 lira olmasını bekliyor. Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğdayın soğuk hava nedeniyle etkilendiğini ve hasadın 2 hafta gecikmeli başladığını söyledi. Erkenci cins buğdayların veriminin dönüm başına 500 kilogram olduğunu aktaran Doğan, “Başaklar soğuktan hasar gördü ancak soğuk yemeyen bölgelerde en az 500 ile 700 kilogram arasında dönüm başına verim bekliyoruz” diye konuştu. Geçen sene fiyatların kilogram başına 2 lira 25 kuruş olduğunu, bu sene de en az 7 lira olması gerektiğini belirten Başkan Doğan, “Geçen sene hasat başlarken fiyatlar ton başına 2 bin 250 lira, prim ise 275 lira olarak açıklanmıştı. Bu sene de fiyatları bekliyoruz. En az 7 lira olması gerek. Türkiye olarak geçen sene 17 milyon ton buğday ürettik ancak 20 milyon 500 bin ton buğday ihtiyacımız var. 3 milyon 500 bin tonluk buğday açığımız var” ifadelerini kullandı. Alternatif ürünlerin artmasıyla buğday ekim alanlarının azaldığına dikkat çeken Doğan, Ukrayna-Rusya savaşının ardından buğdayın öneminin bir kere daha ortaya çıktığını söyledi. Doğan, “Şu an dünya piyasalarında buğday fiyatları çok yüksek. Kilogramı en az 7 lira. Eğer bizdeki fiyatlar 7 liranın altında olursa bu çiftçimizi kurtarmaz. Buğdayda da ayçiçeği, soya ve pamukta olduğu gibi desteğin arttırılmasını bekliyoruz. Çiftçimiz alternatif ürünlerden dolayı buğday ekim alanlarını azalttı. Ancak savaş ile birlikte buğdayın önemi bir kere daha ortaya çıktı. Eğer destekler ve fiyat bu sene tatmin edici olursa seneye buğday ekim alanımız artar ve dışa bağımlılığımız ortadan kalkar” dedi. Ukrayna-Rusya savaşıyla önemi artan buğdayın Adana’da hasadı başladı Ukrayna-Rusya savaşıyla önemi artan buğdayın Adana’da hasadı başladı Ukrayna-Rusya savaşıyla önemi artan buğdayın Adana’da hasadı başladı Ukrayna-Rusya savaşıyla önemi artan buğdayın Adana’da hasadı başladı Ukrayna-Rusya savaşıyla önemi artan buğdayın Adana’da hasadı başladı Ukrayna-Rusya savaşıyla önemi artmıştı: Beklenen hasat başladı Ukrayna-Rusya savaşı sonrası bir kez daha stratejik önemi ortaya çıkan buğdaya ilişkin beklenen hasat Çukurova'da başladı. Çiftçiler, buğdayın alım fiyatının bir an önce açıklanmasını bekliyor.

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