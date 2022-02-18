Tarımda atık su verimi inceleniyor: Üretimi mısırda artırdı pancarda düşürdü

Dünyada atık su geri kazanım uygulaması yaygınlaşıyor. Özellikle tarım faaliyetlerinde, arıtılmış su kullanımının yaygın olduğu ve sulama ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerde, tarımsal sulama amaçlı uygulamalar ön plana çıkıyor. Türkiye de atık suları geri kazanmaya odaklandı. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda atık su kullanım projesi yürütüyor.

KONYA PİLOT BÖLGE

Bakanlığa bağlı Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) projede Cezayir, Almanya, Fas ve İspanya’dan ortaklar ile iş birliği yaparak, Konya Kapalı Havzasında arıtılmış atık suların sulamada etkin kullanımına odaklanan bir pilot çalışmayı koordine ediyor.

Konya Karatay bölgesinde, yaklaşık bin metrekarelik alanda yürütülen pilot uygulamada, KOSKİ’nin desteği ile Konya Arıtma Tesisi’nden alınan “mor şebeke” suyunun (arıtılmış ve dezenfekte edilmiş atık su) havzada ağırlıklı olarak yetiştirilen mısır ve şeker pancarı üzerindeki etkileri inceleniyor.

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Çalışmanın ilk etabından Mayıs-Kasım 2021 tarihlerinde elde edilen sonuçlara göre, arıtılmış atık su ile sulanan mısırda yüzde 7 artış gözlemlendi. Öte yandan, şeker pancarının üretim miktarında yüzde 9’luk bir düşüş gözlemlenirken, kalite olarak polaritesi, yeraltı suyuyla sulanan şeker pancarı ile aynı seviyede olduğu görüldü.

ÜRETİME ETKİSİ İNCELENECEK

Çalışmanın ikinci etabını oluşturacak mayıs-kasım tarihlerinde ise, kullanılan su ve gübre miktarlarının optimize edilmesine odaklanılacak. Bunu sağlamak için sahaya kurulan meteoroloji istasyonu ve toprak nemi sensörlerinden de faydalanılacak ve karar destek sistemi tarafından önerilen sulama/gübreleme programları sahada tatbik edilerek, tarımsal girdilerdeki iyileştirmeler ve bunun üretime etkileri incelenecek.

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