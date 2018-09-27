Tarımda büyük oyuncu lazım

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, geçmişten bugüne hükümetlerin sermayeyi yönlendirmesiyle Türkiye'nin turizm ve enerjide önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Şimdi dönem, tarım sektörüne büyük oyuncuları getirme dönemidir. Bunu yapmak durumundayız" dedi.

Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Genç Çiftçi Akademisi eğitim programının tanıtımı nedeniyle bankanın Yenimahalle'deki Bankacılık Okulu binasında tören düzenlendi. Aydın, burada yaptığı konuşmada, Ziraat Bankasının 155 yaşında olduğunu ifade ederek, "Tarımı konuşuyoruz. Tarımı işin tepesine yerleştirmemiz, sektörü doğru anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

İŞİ BİLMEK DE ÖNEMLİ

Ziraat Bankası olarak tarımda büyük oynayanlarla birlikte olacaklarını vurgulayan Aydın, sadece Nevşehir, Ankara için üretenlerin, içinde bulunulan çağda yaşayamayacaklarını anlattı. Aydın, işletmelerin belli bir noktaya gelmesi için finansmanın önemine dikkati çekerek, bunun yanında işi bilmenin, heves etmenin de parametreler arasında yer aldığını dile getirdi.

Girişimcilik bilinci için işbirliği

qEğitim programının ortaklarından Ankara Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de her Türk insanının içinde tarıma dair bağ olduğunu belirterek, bu anlamda programı heyecan ve umut verici bulduğunu söyledi. Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmenin yanı sıra girişimcilik bilinci kazandırmak amacını taşıyan, banka, üniversite ve kamu-özel sektör iş birliğine dayanan bir eğitim programı olarak tanımlandı.

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