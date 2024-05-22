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Ekonomi

Tarımda hasat 25 gün erken başladı

Türkiye’nin Adana, Şanlıurfa, Osmaniye gibi sıcak iklimlerinde başlayan erken hasat çiftçinin yüzünü güldürdü. Hem yağışların tarım için elverişli seviyede olması hem de çiftçinin erken hasat olacağını tahmin ederek hazırlıklarını yapması verimi artırdı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:17 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çiftçilerin bu yıl yaptığı hazırlıklar sayesinde verimde yüzde 10-15 arasında bir artış beklenirken Türkiye genelinde ise özellikle patateste ekim alanı yüzde 30 arttı. Erkenci patatesin sökümü ile çiftçiler bu yıl rekolte rekoru kırmayı bekliyor.

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Geçtiğimiz yıl fiyatlarının çiftçiyi memnun etmesi nedeniyle bu yıl patatese yöneldiklerini söyleyen Adanalı çiftçi Murat Kökçü, “Bu yıl özellikle Adana bölgesinde çiftçi fazlasıyla patatese ve soğana yöneldi. Pamuk tarlalarını patatese çevirenler oldu. Yüzde 30’a yakın ekim alanlarında artış oldu” diye konuştu.

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Buğday, arpa ve patates ekimine bu ay başlayan İç Anadolu bölgesi de bu yıl için verim tahminini artırmış durumda. Yapılan planlamalar ve hasat yapılan alanlardaki verim artışlarının İç Anadolu’ya yansıması halinde vatandaşlar ucuz ürünlere daha hızlı ulaşabilecek ve enflasyonun düşmesine yardımcı olacak.




#Tarım
#Hasat
#Ekonomi
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