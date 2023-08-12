Tarımda öncelik maliyeti düşürmek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi. Yumaklı, en önemli gündemlerinin tarladan sofraya giden bütün süreçlerde girdi maliyetlerini düşürmek, verimlilik ve kaliteyi artırmak olduğunu belirtirken, TMO’nun alımlarda sorun yaşamadığını, 6,5 ton ürünün alındığını ve alıma da devam edileceğini açıkladı. Bakan Yumaklı, Bakanlığının çalışmalarını anlatırken soruları yanıtladı. Yumaklı, şöyle konuştu:





ŞEHRE YAKIN ÜRETİM

Tarladan marketlerdeki rafa oluşan fiyat farkına karşı, gündelik tüketimde yeri olan sebze-meyve ürünlerinin tüketim alanlarına yakınlığını sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle Balıkesir Gönen'de dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı organize sanayi bölgesini kuracağız. Bütün büyük şehirlere çok hızlı bir biçimde orada üretilen ürünlerin sevki söz konusu olabilecek. Jeotermal enerjinin tarımda enerji oluşturmakta kullanılması bize çok ciddi bir maliyet avantajı da sağlayacak.





HASADIN YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne büyük hacimde ürünün aynı anda alınması söz konusu değil, dolayısıyla bunlar bir randevu sistemine bağlandı. Yoğun başvurudan dolayı kaldıramadı, onu revize etmek gerekti. Bugün itibarıyla yaklaşık 6,5 milyon tonun üzerinde alımı var ve 4 milyon ton da randevu var. Ürün almaya devam edeceğiz. Ürün, 10 milyon tonu geçecek. Türkiye’de yaklaşık yüzde 80’e yakın hasat tamamlandı.





İSTANBUL’A GEREKLİ YATIRIM YAPILMADI

Barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz yıla göre düşmüş durumda. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında Ankara’nın hemen hemen ayn. İstanbul’un ise yüzde 64,8’ten yüzde 36’ya düştü. İstanbul’daki barajlara gerekli aktarımlar yapılmış olsaydı, şu anda bu doluluk çok daha yüksek oranları geçmiş olacaktı. Bu konuda ilgili belediyenin özen göstermesi gerekir.”



