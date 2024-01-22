Tarımda süper destek modeli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin 2028 yılına ilişkin hayvancılık yol haritasını yakın zamanda paylaşacaklarını bildirdi. Antalya'da düzenlenen toplantıda bir grup gazetecinin sorularını cevaplandıran Bakan Yumaklı, yeni yol haritasında 6 tane başlığın yer aldığını ifade etti. Yumaklı, "İlk başlığımız hayvan hastalıklarını engellemekle ilgili. Bir diğeri de hayvancılık yapacak aile işletmelerini yapısal olarak güçlendirmek. Bu aileler sadece 5-10 tane hayvanla bu işi yapmayacak. Biz onlara destek olacağız ve belli hayvan rakamlarına ulaşacaklar. Ve en önemlisi de Türkiye'deki hayvan verimliliğini yukarı çıkartmak. Bunu ise şöyle yapacağız: Verimsiz hayvanları elimine edeceğiz. Yerine verimli hayvanları hem et veren hem süt veren hayvanları getirip çiftçilerle buluşturacağız. Bu model aslında büyük resimde üretim planlamasının yansıması" diye konuştu.

ARACI OLMADAN İTHALAT

Yeni sistemde ihtiyaç görülen kadar hayvanı Et-Süt Kurumu sayesinde hiç aracı kullanmadan getireceklerini paylaşan Yumaklı, “Hayvanları en üstün ırklardan özenle seçerek getireceğiz ve şartlar koyacağız. Hayvanın aşıları, karantina süresi ve farklı işlemlerini tamamlayarak teslim ettikten sonra diyeceğiz ki; sen bu hayvanı hasta edersen sorumluluk senin. Ve yine ayrıca bu hayvanları 4 ay satmama şartı getireceğiz ki içerde hayvanlar elden ele dolaşıp fiyatların yeniden artmasına neden olmasın. Ama en önemli hedefimiz nihayetinde bu ithalatı sonuçlandırmak, bitirmek olacak. Amacımız tüketiciye makul fiyattan et gelsin” ifadelerini kullandı.

GENÇ ÇİFTÇİLERE ÖNCELİK

Şartların karşılanmasına göre üreticilerin aldığı desteklerin katlanacağına da dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti: “Örneğin çiftçinin aldığı herhangi bir destek bin TL ve diyelim ki bu üretici genç. O zaman bu kişinin aldığı desteğin çarpanı 1,5 olacak. Yani 1,5 katı ile bin 500 TL alacak. Kadınsa 0,50 daha çarpan eklenecek. Bunlar toplaya toplaya gidecek ve çiftçinin sağladığı her kriterin çarpanının toplamı 5 olacak. Alması gereken bin TL’lik destek bir anda 5 bin liraya çıkacak.”

Yusufeli Barajı’nda son aşamadayız

Türkiye’nin en prestijli barajı olan Yusufeli’nde artık son aşamaya gelindiğini söyleyen Yumaklı, “5 Ocak 2024 tarihi itibarıyla doluk oranı yüzde 73’e ulaştı. Enerji üretimi için 3 adet türbinden 2’sini faal hale getirdik. Son ünite de ocak ayı içerisinde aktif edilecek. Yusufeli Barajı’nın kurulu gücü 558 megavat, yıllık toplam üretimi 1,9 milyar kilowatt saat. Üretilen elektrik enerjisi 2,5 milyon kişilik bir şehrin ihtiyacını karşılayacak büyüklüğe sahip” dedi.

Paşa gönlüne göre fiyat artıramazsın

Gıda enflasyonu konusunda Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa çalıştıklarının altını çizen Yumaklı, “Maliyetin üzerine makul kâra hiç kimse bir şey söylemiyor. Önemli olan üzerine makul kâr koymak. Bu kâr sektörden sektöre değişiyor. Ancak sen paşa gönlün öyle istediği için yüzde 20 de ben şu payını koyuyorum deyip o fiyattan insanlara satamazsın. Bunları yakaladığımız anda gerekeni yapıyoruz. Denetimlerimizi sıklaştırdık” açıklamasını yaptı.







