Tarımsal destekte finansman dijitalleşti

Günümüzde pek çok sektörde yaşanan dijital dönüşüm yaşanırken, bu değişimin en büyük unsurlarından biri de bankacılık hizmetleri oldu. Bankalar tarım alanında varlıklarını finansmana erişim açısından geliştirirken; dijital tarım uygulamaları ve destekleriyle farklılaşmaya başladı. Bankaların tarım alanındaki politikaları günden güne dijitalleşirken, akıllı tarım uygulamalarını kendi sistemleriyle birleştiren bankalar, çiftçilere hem akıllı tarım uygulamaları hakkında bilgi sağlıyor hem de çeşitli ödeme seçenekleriyle üreticinin elini güçlendiriyor.

KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Tarım alanındaki finansman çeşitliliği sayesinde ürün bazında kaynaklarla üretimin devamlılığı destekleniyor. Bankalar, çiftçilerin gübre, zirai ilaç, mazot, yem, tohum ve ekipman ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ön ödemesiz, hasatta ödeme ya da esnek ödeme gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuyor. Ayrıca bankalar, denizlerde, iç sularda ve havuzlarda su ürünleri yetiştiriciliği ile su ürünleri avcılığı faaliyetleriyle uğraşan işletmelerin söz konusu faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları için de kredi sağlıyor.

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KREDİ STOKU EYLÜL’DE 150 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün tarım ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmalara kullandırdığı kredilerin stoku eylül sonu itibarıyla 151 milyar 579 milyon lira oldu. Kredi stokunun yüzde 98,2’lik kısmını tarım sektörü kredileri, yüzde 1,8’lik bölümünü balıkçılık alanında kullandırılan krediler oluşturdu. Bankaların tarım ve akıllı tarım alanındaki varlığı yalnızca finansman ve dijital tarafla da sınırlı değil. Özellikle akademik alanda verilen destekler hem Türkiye tarımı hem de çiftçi ve girişimciler için yeni ufuklar açabiliyor.

Sektörde hizmet ağı genişliyor

Pandemi ile birlikte dijital bankacılık, kırsal bölgelerde yaşayan çiftçiler açısından daha da önemli bir hale geldi. Bankalar bu süreçte akıllı tarım alanında yaptıkları atılımla sektörün değişiminde öncü rol oynuyor. Yüksek verimi benimseyen tarım projelerine yönelik olarak hızlı çözümler üretilirken, dijital bankacılık ile banka şubesine gelemeyen müşterilere veya ulaşılamayan kırsal bölgelere de ulaşılıyor.

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