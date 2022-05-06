Ekonomi Tarlada güneş pilli mobil sulama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarlada güneş pilli mobil sulama

Türkiye’de, enerjide ve sulamada süreklilik sağlayacak güneş pilli sulama kanalı sistemi faaliyete geçirildi. Sisteme entegre dünyada ilk defa geliştirilen ‘mobil güneş pilli sulama makinesi’ sayesinde güneş enerjisi ile 14 saat kesintisiz sulama yapılabiliyor. Böylece hem enerjiden tasarruf sağlanırken hem de verimli sulama metodlarının önü açılıyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Tarlada güneş pilli mobil sulama
Dünyada ilk defa uzaktan takip ve kontrol edilebilen hibrit en büyük solar sürücülü 132 kilovatlık güçlü sistem, Şanlıurfa’nın GAPTAEM Gündaş İstasyonu’nda kuruldu.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, enerjide ve sulamada süreklilik sağlayacak güneş pilli sulama kanalı sistemini hayata geçirdi. Dünyada ilk defa geliştirilen mobil güneş pilli sulama makinesinin patenti alınırken makine ile standart sistemlere göre güneş pillerinin yüzde 40’a varan daha etkin kullanımı söz konusu. Sulamaların yoğun yapıldığı yaz aylarında güneş enerjisiyle yaklaşık 14 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor. Ayrıca makine bünyesine gece sulaması için akü ilavesi mümkün olabiliyor. Dünyada ilk defa uzaktan takip ve kontrol edilebilen hibrit en büyük solar sürücülü 132 kilovatlık güçlü sistem, Şanlıurfa’nın GAPTAEM Gündaş İstasyonu’nda kuruldu.

ARAZİLERDE ENERJİ KORİDORU

  • ‘Güneş Pilli Sulama Kanalı Pilot Projesi’ sayesinde ilk defa aynı anda ve farklı zamanlarda off grid ve on grid çalışabilecek sistem oluşturuldu. Bu projenin yaygınlaşmasıyla bölgedeki kanalların geçtiği arazilerde enerji koridoru oluşacağından kanal boyunca kesintisiz bir güç kaynağı mevcut olacak. Kanaldaki suyun buharlaşması azalacağı gibi suyun serinliğinden dolayı panel verimi artacak.

SU KAYBINI ÖNLÜYOR

‘Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Projesi’ kapsamında ise Türkiye’de arazi şartlarında uygulamalı olarak pompalarda enerji verimliliği konusu, geliştirilen ‘Mobil Kuyu Verimlilik Ölçüm Sistemiyle’ ilk defa ölçüldü. Yapılan saha ölçümlerinde verimsiz sulama pompalarının tercih edildiği, korumasız ve sürücüsüz panoların kullanıldığı, su iletim borularında çok büyük su kayıpları olduğu gözlendi. Bölgede seçilecek bazı pompaj sistemlerinde iyileştirmeler yapılarak etkinliği ölçülecek ve uzaktan takibi sağlanacak.

Mobil güneş pilli sulama makinesi
Mobil güneş pilli sulama makinesi

BİRECİK BARAJI KADAR TASARRUF

  • Türkiye’de kayıtlı kuyu sayısı yaklaşık olarak 274 bin. Bunun dışında 200 bin civarında kayıt dışı kuyu bulunduğu tahmin ediliyor. 474 bin kuyuda 1 kilovatsaatlik bir iyileştirme yapılsa toplamda saatlik 474 megavatlık bir tasarruf söz konusu olacak. Yani kaba bir hesapla, tüm bu proje çıktılarının uygulamaya aktarılmasıyla tarımsal sulamada minimum Birecik Barajı’nın ürettiği enerjiye eşdeğer bir enerjiden tasarruf sağlanacak.

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