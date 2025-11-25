Tasarruf et indirimli tarifede kal mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesinde güncellemeye gitti. Devlet desteğiyle indirimli elektrik kullanma sınırı yıllık 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürüldü. Buna göre; 1 Ocak’tan itibaren aylık ortalama 333 kilovatsaat yani 984 TL ve üzerinde elektrik tüketimi olanlar artık destekten faydalanamayacak. Yüksek tüketim miktarına sahip kişilere enerji tasarrufu yaparak, indirimli tarifede kalabilmeleri için dağıtım şirketlerince mesaj gönderilmeye başlandı. Düzenleme 43 milyon elektrik abonesinin yüzde 6’sını (2,5 milyon) doğrudan etkileyecek.

ŞİMDİDEN TEDBİR ALIN

Sınırı aşacağını öngören abonelerin tasarruf tedbirlerini şimdiden alması gerekiyor. Aboneler serbest tüketici olmanın avantajından da faydalanarak diledikleri tedarikçiden elektrik enerjisi satın alabilirler. Böylece kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilirler. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi tek bir birim fiyat önerebileceği gibi piyasaya endeksli bir tutar da sunabilir. Bu konuda tüketiciler kendileri için en uygun fiyatı tercih ederek avantaj sağlayabilir.

ABONELER UYARILIYOR

Elektrik perakende şirketleri bu yıl itibarıyla 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye de başladı. Mesajda, “Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Bu konuda serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz EPDK internet sitesinde yer alan tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz" diye bilgilendirmede bulunuluyor. Ayrıca tüketiciler faturalardan da yıllık tüketimlerine ilişkin bilgileri hesaplayabiliyor.

Antalya klimaya takıldı

Bakanlık önümüzdeki yıl itibarıyla doğal gazda geçmeyi planladığı kademe uygulamasında da illere göre farklı sınırlar belirleyecek. İllerin sıcaklık değerlerine göre doğal gaz kullanımları kış aylarında farklılık gösterdiği için Erzurum’da başka, İstanbul’da başka tarife uygulanacak. Ancak aynı düzenleme elektrikte uygulanmadığı için yazın klimaları çok kullanan Antalya, Adana gibi illerdeki vatandaşlar elektrikteki kademeye daha fazla takılıyor. Antalya bölgesinde 300 bin hanenin tüketim ortalamasının belirlenen kademenin üzerinde kaldığı ve desteklemeden çıkarıldıkları öğrenildi.







