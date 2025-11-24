Fahiş fiyata geçit yok: Ticaret Bakanlığı 10 ayda 2,4 milyar lira ceza kesti

"Aykırı fiillerde bulunan 5 bin 52 gerçek ve tüzel kişiye, toplamda 936 milyon 328 bin 568 lira idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin 371 lira, fahiş fiyat kapsamında 295 milyon 882 bin 345 lira, kuyum sektörü denetimlerinde 19 milyon 38 bin 653 lira, emlak sektörüne 88 milyon 653 bin 870 lira, otomotiv sektörüne ise 193 milyon 890 bin 838 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise 48 milyon 690 bin 492 lira olarak gerçekleşmiştir."