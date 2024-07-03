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Ekonomi

Tasarruf tedbirleri sizleri de bağlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti belediye başkanları kampında ekonomide kayıt dışı ile amansız bir mücadele yapacaklarını söyledi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:12 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek.
Mehmet Şimşek.

Bakan Şimşek, "Kayıt dışılık artık bizim az konuştuğumuz ama amansız mücadele ettiğimiz bir alan olacak. EYT nedeniyle, deprem nedeniyle oluşan bütçe açıklarını kayıt dışılığı önleyerek kapatacağız" dedi.

MEVCUT MALİ KURALLARA UYUN

Şimşek belediye başkanlarının mali durumlarının iyi gözükmediğine dikkat çekti. Ayrıca uyarıda bulunan Şimşek, belediyelerin yıllık personel giderlerinin belediye bütçesinin yüzde 30’unu aşamayacağını da kaydetti. Kanunlara uyulması konusunda da uyaran Şimşek, belediyelerin istihdam bürosuna dönüştüğünü, mevcut mali kurallara uymaları gerektiğini vurguladı. Kamuda tasarruf konusuna da değinen Şimşek, “Bakın bu kamu tasarrufları bizi bağlamaz falan diye düşünmeyin. Maliye Bakanlığı denetim yapacak ve ilgili harcama sorunlusu çok ciddi müeyyideler ile karşı karşıya kalabilecek. Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde yüz bağlamaktadır” diye konuştu.



#tasarruf
#Ekonomi
#Mehmet Şimşek
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