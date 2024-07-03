Tasarruf tedbirleri sizleri de bağlıyor

Şimşek belediye başkanlarının mali durumlarının iyi gözükmediğine dikkat çekti. Ayrıca uyarıda bulunan Şimşek, belediyelerin yıllık personel giderlerinin belediye bütçesinin yüzde 30’unu aşamayacağını da kaydetti. Kanunlara uyulması konusunda da uyaran Şimşek, belediyelerin istihdam bürosuna dönüştüğünü, mevcut mali kurallara uymaları gerektiğini vurguladı. Kamuda tasarruf konusuna da değinen Şimşek, “Bakın bu kamu tasarrufları bizi bağlamaz falan diye düşünmeyin. Maliye Bakanlığı denetim yapacak ve ilgili harcama sorunlusu çok ciddi müeyyideler ile karşı karşıya kalabilecek. Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde yüz bağlamaktadır” diye konuştu.