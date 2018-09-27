Tasfiye kararnamesi yakında yürürlükte

Bakan Turhan, “Bölgemizde ateş durmak bilmiyor. Ekonomi başta olmak üzere tüm kartlar yeniden karılıyor” diye konuştu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) eylül ayı meclis toplantısında konuşan bakanlığının ikinci gününde Türkiye Müteahhitler Birliği, Ankara Ticaret Odası ve ASO başkanlarının kendisini ziyaret ederek taleplerini ilettiğini ifade eden Turhan, taleplere ilişkin neler yapabileceklerini ilgili bakanlıklarla çalıştıklarını ve bu çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

NE OLURSA OLSUN TERKETMEK YOK

Turhan, “Değişen, gelişen piyasa şartlarına göre, sözleşmelerin yürütülmesinde tarafların hak ve hukukunu korumak adına oluşan mağduriyeti gidermek amacıyla hazırlanan Tasfiye Kararnamesi, önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek. Taraflara, sözleşmenin idare tarafı olarak alternatifli öneriler getireceğiz, 'Ya tasfiye et ya devret ya da bu kurallara göre fiyat farkını kabul et ama hiçbir şekilde ülkeyi terk etme.' Sizler bizim için önemlisiniz” dedi.

YÜZDE 24 DAHA YÜKSEK

Kararnamenin amacının değişen, gelişen piyasa şartlarına göre, sözleşmelerin yürütülmesinde tarafların hak ve hukukunu korumak adına oluşan mağduriyeti gidermek olduğunu ifade eden Turhan, fiyat farkı olan sözleşmelerde mevzuat gereği TEFE ve TÜFE oranlarını kullandıklarını, son durum itibarıyla bazı malzemelerde yüzde 24’lük orandan daha yüksek olduğunu dile getirdi.

ÇARE ÜRETİM

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise “Bir ülkenin ve parasının itibarını belirleyen en büyük değer üretim gücüdür” dedi. Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) ilişkin değerlendirmede bulunan Özdebir, programın temellerini sağlam gördüklerini, kaynak sorunu aşılırsa ekonomik sıkıntıların da aşılabileceğini söyledi. Özdebir, dünya ekonomisindeki dalgalanmalara işaret ederek, faiz artırımlarının iş piyasalarını olumsuz etkilediğini bildirdi.