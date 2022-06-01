Taşınmanın maliyeti 40 bin TL

Son aylarda kiraların gündeme gelmesiyle taşınma maliyeti de tartışılmaya başlandı. Yeni Şafak, İstanbul’da ev taşımanın bedelini araştırdı. Ev bulan kiracılar, peşin kira, komisyon, depozito, nakliye ücreti, yeni abonelik açılışları ve boya badana gibi masraflarla karşılaşıyor. Buna göre yapılan harcamalar ortalama 30 ile 40 bin TL’ye ulaşabiliyor. Uzun uğraşlar sonucu ev bulan kiracılar bu kez de peşin kira, komisyon ve depozito sıkıntılarıyla karşılaşıyor.

KOMİSYON DEPOZİTO ABONMAN

Emlakçılar ortalama 4 bin TL’ye kiraladığı 3+1 konut için kira bedeli kadar komisyon alıyor. Ev sahipleri de 2 kira bedeli depozito alıyor. Ortalama emlakçı komisyonu ile depozito ücreti toplam 12 bin TL’yi buluyor. Elektrik, su, doğalgaz gibi abonman ücretleri ise yaklaşık olarak bin 500 TL tutuyor.

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SADECE NAKLİYE 10 BİN TL

Kiracının derdi ev bulmakla da bitmiyor. Nakliye fiyatlarında bir sınırlandırma yok. Nakliyeciler taşıdığı eşyayı evin durumuna göre fiyatlandırıyor. Firmalar müşterilerine asansör 2 bin TL farkla asansör hizmeti veriyor. 3+1 asansörsüz evin taşıma ve montaj ücreti 10 bin TL iken 1+1’in sadece taşıması 5 bin TL’yi buluyor. Yeni eve girenleri bir de boya badana ücreti bekliyor. 1+1 evin boya badana fiyatı 3 bin TL, 2+1 3 bin 500 TL, 3+1 ise 5 bin TL. Ufak tefek tamirat ve kurulum ücretleri de bin 500 TL.

Ev sahibi nakliyeyi ödemek zorunda

Üç yıldır Davutpaşa’da 3+1 dairede oturan H.B “Oturduğum evin kira ücreti 2 bin TL’ydi. Ev sahibi yıl sonunda geldi ve bölgedeki evlerden düşük kira ödediğimizi söyleyerek kirayı artırmak istedi. Üç çocuğumla beraber ev aramaya başladık. Ama yeni ev kiraları ve taşınma maliyetlerini hesaplayınca kredi çekmem gerektiğini anladım. Taşınmaktan vaz geçip mecburen teklif ettiği zammı kabul etmek durumunda kaldım. Şu anda 5 bin TL’ye oturuyorum. ” dedi. Vatandaşları uyaran Avukat Elif Aktaş Yaka ise, “Ev sahibi kiracıya ‘Kızım geliyor evi boşalt’ dedi. Bu noktada kiracının masrafını ödemek zorunda. Eğer belirttiği nedenden ev boşalmamış, başkasına kiralanmışsa kanıtlandığı taktirde yine masrafları ödemek zorundadır” dedi.

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