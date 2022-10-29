Taşınmazlar için ‘değer’ haritası.

Türkiye genelinde 60 milyonun üzerinde parsel, 35 milyonu bağımsız bölüm olmak üzere hisseli, müstakil tapu örnekleriyle birlikte 200 milyonun üzerinde tapu senedi bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmazların alım satım değerini belirleyecek "taşınmaz değerleme" modeli üzerinde çalışıyor. Sistemin altyapı çalışmaları devam ediyor.

BİLGİ MERKEZİ KURULACAK

Tapu işlemlerinde gerçekleşen fiyatın kaydedilmesi, değer değişimlerinin takip edilebilmesi, kamu yatırımları ve düzenlemeleri sonucu ortaya çıkan değer artışlarının tespit edilmesi yer seçim analizlerine katkı verilmesi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulması için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Taşınmazların değere yönelik verileri mülkiyet bilgileri ile birlikte tutulacak. Tapu ve kadastro bilgi sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulmasına ve taşınmaların değerlerine yönelik verilerin mülkiyet bilgileri ile tutulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Öte yandan, ülke genelinde toplam 58 milyon parselde ‘tek koordinat’ sistemine geçilmesi amacıyla Kadastro Modernizasyon Projesi tamamlanacak. Ayrıca, önümüzdeki yıl çok boyutlu kadastro-harita üretimi tamamlanacak.

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