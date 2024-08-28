Taşıt ticaretinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe doğrulanmış ilan döneminin ardından taşıt ticaretinde de yeni kurallar getirdi. Sektördeki adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa şartlarının sağlanması için hem ikinci el araç satışı yapanlar hem de sıfır araç ticareti yapan distribütör ve bayilerin uyması gereken kurallar ‘Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği’ ile yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında, taşıt alım ve satımında güvenli ödeme sisteminin kullanılması herkes için zorunlu hale getirildi. Sahte para kullanılması ihtimali, nakit ödeme zorluğu ve satış bedelinin ödenmemesi riskinin ortadan kaldıran güvenli ödeme sistemi ile vatandaşlar araç alım ve satımında dolandırıcılığa karşı korunacak.

EN FAZLA YÜZDE 10 KAPORA ALINABİLECEK

Özellikle sıfır otomobil satışlarında bayilerde yaşanan sorunların önüne geçmek isteyen bakanlık sipariş formu düzenleme zorunluluğu getirdi. Bu kapsamda sıfır araç satışında form düzenlenecek ve en fazla satın alınacak aracın yüzde 10'u kadar kapora alınabilecek. Ayrıca kaporası alınan araçların en fazla 45 gün içerisinde müşteriye teslim etme zorunluluğu getirildi. Bunun yanı sıra sipariş formu oluşturulmuş ve kapora verilmiş olsa dahi müşteriler 14 gün içerisinde araçtan vazgeçebilecek ve herhangi bir cezai yaptırımı olamayacak. Kapora ücreti de aynı şekilde iade edilmek zorunda kalınacak.

'DİSTRİBÜTÖR ARTIRDI' BAHANESİNE SON

Bazı vatandaşların araçlarını sipariş ettikten sonra bekleme sürecindeyken fiyat zamlanması için de önlemler alındı. Buna göre, distribütörler fatura tarihinden sonra taşıt fiyatında artış yapamayacak ve taşıtı 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim edecek. Yetkili satıcılar ise alıcı tarafından ÖTV ve KDV’si ödenen taşıtın fiyatını artıramayacak ve taşıtı 15 gün içinde alıcıya herhangi bir fiyat artırımı yapmadan teslim edecek.

YETKİ BELGESİ BELEDİYE SORUMLULUĞUNA GİRDİ

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi alınırken yaşanan sıkıntıları gidermek ve işletmelerin yetki belgesiz faaliyet göstermelerinin önüne geçmek amacıyla, iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olma şartı yetki belgesi şartlarından çıkarıldı. Böylece, dükkan açmak dışında tüm şartları tamamlayan satıcılar otomobil alım ve satımı belgeli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Dükkan açma şartı yine devam ederken bu şartın takibini belediyeler gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra yetki belgesi şartlarından biri olan lise mezuniyeti olma şartı da 1 Mart 2025 tarihine kadar sektörden gelen talepler nedeniyle askıya alındı.

Fiyat teklifine %5’lik sınırlama

Taşıt satmak isteyen vatandaşların yanıltılmasını engellemek için internetten yapılan ön fiyat araştırmalarında verilen ilk fiyat ve aracın ekspertizinin ardından yapılan nihai teklif arasında en fazla yüzde 5 fiyat farkı olabilecek. Örneğin; internette 800 bin TL fiyat verilen araç alım yapan firmalara gittiğinde en az 760 bin TL fiyat verilebilecek. Ayrıca verilen teklif 24 saat geçerli olacak ve taşıta aynı gün nihai teklif verilmesi zorunluluğu da getirildi.







