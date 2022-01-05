Ekonomi Tatil beldelerindegeri dönüşüm atağı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tatil beldelerinde geri dönüşüm atağı

Yaz aylarında nüfus patlaması yaşayan turizm beldelerinde hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de yoğunlaşan atıkların ekonomiye kazandırılması için geri kazanım altyapısı genişletiliyor. Kışın 30 bin olan nüfusu yazın yaklaşık 250 bini bulan ilçeler “sıfır atık geri dönüşüm kutuları” ile donatıldı.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Tatil beldelerinde geri dönüşüm atağı
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Sıfır atık sistemi, Türkiye’nin her bir ilçesine kadar yaygınlaştırılmaya devam ediyor. Hayata geçirilen uygulamalar ile israf önlenirken, kaynaklar da daha verimli kullanılıyor. Özellikle mevsimsel olarak nüfusun ve dolayısıyla tüketimin arttığı tatil bölgelerine yerleştirilen “sıfır atık geri dönüşüm kutuları” ile atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri kazanım merkezlerine ulaştırılıyor. Çevre kirliğinin önüne geçilirken ekonomiye de önemli oranda katkı sağlanıyor.

ATIKLAR GERİ KAZANDIRILIYOR

Sıfır atık çalışmaları kapsamında 30’u il belediyesi olmak üzere 103 belediyede Atık Getirme Merkezleri kuruldu, 1.909 mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi. Kış nüfusu 30 bin, yaz nüfusu ise yaklaşık 250 bini bulan turizm ilçelerine de sıfır atık geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Bu uygulamalarla, atıkların kaynağında ayrı toplanması konusunda vatandaşların da duyarlılığı artıyor. Atık getirme merkezleri ile ambalaj atığı, ihtiyaç fazlası kıyafet, kitap, bayat ekmek, atık pil, kullanım süresi dolmuş ilaçlar, oyuncak ve bitkisel atık yağları toplanıyor.

47 BELEDİYEYE SIFIR ATIK BELGESİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 122 bin kurum binasında da sıfır atık sistemini uyguluyor. Bu çerçevede yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 23’e çıkarıldı. Bugüne kadar 30 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı. Toplam 20 milyon nüfusa sahip 47 belediye temel seviye sıfır atık belgesi aldı. Bakanlık, 9 milyon nüfusa sahip toplam 32 belediyenin başvurusunu ise değerlendiriyor.

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