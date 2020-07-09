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Ekonomi Tatil için Türkiyeyi güvenli buldular Bir günde 9 ülkeden 36 uçak indi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde toparlanma başladı: Antalya'ya bir haftada 30 bine yakın turist geldi

Tatil için Türkiye'yi güvenli buldular: Bir günde 9 ülkeden 36 uçak indi

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte oteller de gerekli tedbirleri alarak kapılarını açarken yurt dışından gelen turist sayısı da her geçen gün artıyor. Temmuzun ilk haftası Antalya'ya gelen turist sayısı 30 bine yaklaştı. Şehre bir gün içerisinde charter seferleriyle 9 ülkenin 36 şehrinden misafir giriş yaparken, mart ayından sonra ilk defa temmuz ayında Antalya'ya yurt dışından gelen uçak sayısı da, yurt içinden gelen uçak sayısını geçti.

Haber Merkezi AA
1-7 Temmuz'da farklı ülkelerden Antalya'ya 27 bin 83 yabancı turist geldi.
1-7 Temmuz'da farklı ülkelerden Antalya'ya 27 bin 83 yabancı turist geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belirlediği kriterlere göre yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla açılan tesisler, misafirlerini ağırlıyor.

Deniz, kum ve güneşin yanı sıra kanyonları, tarihi ve turistik mekanlarıyla öne çıkan Antalya, yeni normalleşme sürecinde Kazakistan, Belarus ve Ukrayna başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

SADECE UKRAYNA'DAN 10 BİN KİŞİ GELDİ

Haziran ayında 21 bin 44 yabancının ziyaret ettiği kente, 1-7 Temmuz'da farklı ülkelerden 27 bin 83 yabancı turist geldi. Bunların 10 bin 498'ini Ukraynalı turistler oluşturdu.

Havalimanından transfere, girişinden itibaren restoranı, plajı, havuzu, sauna, masaj ve spor salonlarına kadar her bölümünde sıkı tedbirler alınan otellerde, turistlere sağlıklı turizm hizmeti sunuluyor.

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  • Ukrayna pazarıyla başlayan turizm hareketliliğinin, uçuş yasakları kalkınca dünyanın farklı ülkelerinden gelecek turistlerle devam etmesi bekleniyor.

YURT DIŞI UÇAK SAYISI YURT İÇİNİ GEÇTİ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, mart ayından sonra ilk defa temmuz ayında Antalya'ya yurt dışından gelen uçak sayısının, yurt içinden gelen uçak sayısını geçtiğini söyledi.

-"Hijyende, gıda güvenliğinde çok önde bir ülkeyiz"

Güvenli Turizm Sertifikası'nın 50 oda ve üzerindeki tüm tesislerde zorunlu olduğunu hatırlatan Atmaca, "1 Temmuz'da Kazaklarla, Belarus ve Ukraynalılarla başlayan turist atağı devam ediyor. Bu süreçte, ilk hafta 10 binden fazla Ukraynalı geldi ve ülkelerine mutlu döndüler. Biz ülke ve sektör olarak hijyende, gıda güvenliğinde çok önde bir ülkeyiz. Sertifikayla birlikte bu perçinlenmiş oldu. Antalya'ya, 5 Temmuz'da charter seferleriyle 9 ülkenin 36 şehrinden misafir geldi. Bu Antalya için büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.

1-7 Temmuz'da farklı ülkelerden 27 bin 83 yabancı turist geldi.

Seyahat yasaklarının bitmesiyle Antalya'nın çok hızlı toparlanma sürecine gireceğini düşündüğünü anlatan Atmaca, "Biz zaten sektör olarak çok öndeyiz. Hakikaten servis kalitesi, yapısal anlamda dünyanın birçok ülkesinden çok öndeyiz. Dolayısıyla çok özel bir sorun yaşamadığı sürece Türkiye'ye gelen bir turistin, kötü tatil geçirmesi söz konusu olamaz. Bizim en büyük hedefimiz de tatilciyi ülkesine mutlu göndermek." diye konuştu.

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