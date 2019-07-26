Tatil maliyetleri arttıkça sigorta önem kazanıyor

Her yıl gezi ve tatiller için yapılan harcamaların artıyor olması Türk halkı için seyahatlerin vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Kimi zaman pek çok emek ve araştırma ile oluşturulan planlar, beklenmedik bir aksaklık ya da sağlık sorunu ile yarıda kalabiliyor. Seyahat sigortaları ise keyifli tatillerinde duyulabilecek endişeyi minimum seviyeye indirmek için hesaplı ve kolay bir çözüm sunuyor.

Ülkemizde seyahat için yapılan harcamaların son yıllarda devamlı olarak artış gösterdiğini ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, Türkiye’deki seyahat alışkanlıklarının değişimi ve sigortanın değeri hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemizdeki aile ve bireylerin yıl içinde yaptığı harcamalar içerisinde seyahat planları önemli bir kalem konumunda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ‘Hanehalkı Yurt İçi Turizm Araştırması’, yurt içinde yapılan seyahat harcamalarının bir önceki yıla göre %14 civarında arttığını gösteriyor. Buna karşın, seyahatlerdeki ortalama geceleme sayısının önceki yıla göre %4.7 oranında azaldığını görüyoruz; yani tatillerimizin her günü artık daha değerli.”

İPTALDEN RÖTARA SİGORTA KORUMASI

Sektördeki en kapsamlı seyahat sağlık ürünlerinden olan Ray Sigorta Tripplus Seyahat Sigortası, kişiyi hem yurt içinde hem de yurt dışında ani ortaya çıkabilecek sağlık risklerine ve yaşanabilecek yaralanmalara karşı koruma altına almanın yanı sıra vizenin reddinden rötara kadar pek çok riski teminat altına alan alternatifleri de barındırıyor. Tripplus Vize ürünü, vize alımı için gereken asgari seyahat sağlık teminatları dışında hastalık vb. durumlarda ülkeye nakil işlemlerini de karşılıyor ve uygun prim avantajı sağlıyor. Tripplus Basic ürünü, Tripplus Vize ürününe ek olarak vizenin reddedilmesi durumunda vize başvuru ücretinin iadesi, bagaj kaybı ve bulunmasına ilişkin harcamaları da içeren genişletilmiş teminat sunuyor.

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En geniş kapsamlı ürün olan Tripplus Yurt Dışı paketinde ise, Tripplus Basic paketi içeriğine ek olarak, sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyesinin yurt dışına seyahati ve konaklaması, ilaç gönderilmesi, gecikmeli veya kayıp bagaj, aktarmalı uçuşların kaçırılması, 2 saati aşan rötar durumu, kapkaç ve hukuki danışmanlık gibi pek çok teminat yer alıyor.

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