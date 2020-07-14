Tatil ve hac olmadığı için kurban artacak: 5 milyon küçükbaş hayvan pazara indirilecek

Çelik, “Halen kurbanlık olarak ayrılan 3,5 milyon küçükbaşın değeri 4 milyar 550 milyon lirayı, 5 milyon küçükbaşın değeri ise 6,5 milyar lirayı buluyor” dedi. 2019’da 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçük baş hayvanın kesildiğini söyleyen Çelik, halen 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon küçükbaş kurbanlık hayvan bulunduğunu belirtti. Bu kurbanda yaklaşık 3 milyon küçükbaş hayvanın kesilmesini tahmin ettiklerini bildiren Çelik, şunları kaydetti: Kovid-19 salgını nedeniyle birçok kişi tatil planını erteledi. Suudi Arabistan da yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini açıkladı. Hem tatil planlarını erteleyenler hem de hac vazifelerini yerine getiremeyecek hacı adayları nedeniyle kurban kesimlerinin yüzde 10 civarında artacağını tahmin ediyoruz.”

ZİNCİR MARKETLERDE SATIŞ BAŞLADI

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar bin 190 lira, büyükbaşların ise bir hissesi bin 495 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Derlenen bilgilere göre kesim işlemleri, İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri göz önünde bulundurularak, yasal mevzuat ve standartlara uygun tesislerde gerçekleştirilecek.