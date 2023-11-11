Tayvan’a yumurta ihracatı hızlandı

Konuyla ilgili Tayvan tarafından Türkiye’ye resmi bir dönüş yapılmazken, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin ihraç ettiği yumurtaların güvenilirliğinin kanıtlanması için ihraç edilen ürünlere Türk resmi sağlık sertifikası iliştirilmesi konusunda üreticileri uyardı. Böylece asılsız iddialara mahal verilmemiş olacak.

İhracatı gerçekleştirilen sofralık yumurtaların tamamı Türkiye’den çıkmadan partiler halinde kontrol edilecek. Bunun yanı sıra Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi’nde de denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca konuyla ilgili olarak firmalar, her ay düzenli olarak antibiyotik kalıntısı yönünden izlenecek.