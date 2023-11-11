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Ekonomi

Tayvan’a yumurta ihracatı hızlandı

Türkiye’den Tayvan’a üç ay aradan sonra yumurta ihracatı yeniden hız kazandı. 500 konteynerin üzerinde yumurta ihracatı yapılan Tayvan’da sadece 5 konteynerde rastlandığı iddia edilen kanserojen maddeli yumurtalar imha edilirken, ihracat yavaşlasa da sürmüştü.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:07 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Konuyla ilgili Tayvan tarafından Türkiye’ye resmi bir dönüş yapılmazken, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin ihraç ettiği yumurtaların güvenilirliğinin kanıtlanması için ihraç edilen ürünlere Türk resmi sağlık sertifikası iliştirilmesi konusunda üreticileri uyardı. Böylece asılsız iddialara mahal verilmemiş olacak.

İKİ NOKTADA KONTROL

İhracatı gerçekleştirilen sofralık yumurtaların tamamı Türkiye’den çıkmadan partiler halinde kontrol edilecek. Bunun yanı sıra Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi’nde de denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca konuyla ilgili olarak firmalar, her ay düzenli olarak antibiyotik kalıntısı yönünden izlenecek.



#İhracat
#Ekonomi
#Ticaret
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