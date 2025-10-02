Yeni Şafak
TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında imzalar atıldı: 198 milyar liralık swap anlaşması

14:262/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma imzalandı
TCMB ile BAE Merkez Bankası, iki ülke arasındaki finansal iş birliğini artırmak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla üç anlaşma imzaladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (BAEMB), Türk lirası-BAE dirhemi (AED) ikili para takası (swap) anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın yanı sıra, biri sınır ötesi işlemlerde yerel para birimlerinin (TRY-AED) kullanımını teşvik etmeye yönelik, diğeri de ödeme ve mesajlaşma sistemlerinin birbirine bağlanmasını amaçlayan iki mutabakat zaptı da imzalandı. Bu anlaşmalar, finansal ve ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ve ikili ticareti güçlendirmeyi hedefliyor.




#TCMB
#BAE Merkez Bankası
#son dakika
