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Ekonomi Merkez Bankasından 73 milyar liralık repo ihalesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB'den 73 milyar liralık repo ihalesi

Merkez Bankası'ndan 73 milyar liralık repo ihalesi

Merkez Bankası repo ihalelerine devam ediyor. Banka 5 Mayıs vadeli ve 73 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
TCMBden 73 milyar liralık repo ihalesi
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Mayıs vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 5 Mayıs vadeli ve 73 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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