Merkez Bankası'ndan 73 milyar liralık repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Mayıs vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 5 Mayıs vadeli ve 73 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Mayıs vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 5 Mayıs vadeli ve 73 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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