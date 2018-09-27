Ekonomi Tek seferde bin 600 kasa palamut yakaladılar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tek seferde bin 600 kasa palamut yakaladılar

Bu sene palamut balıkçının yüzünü güldürüyor. Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz’de bin 600 kasa palamut yakaladı. Palamutla dolup taşan balıkçı teknesi balıkçıların yüzünü güldürdü.

Haber Merkezi IHA
Tonlarca palamut balıkçıların yüzünü güldürdü.
Tonlarca palamut balıkçıların yüzünü güldürdü.

Tekirdağ’dan Karadeniz’e açılan balıkçılar tonlarca palamut yakaladı. Ağlara düşen balıklar gemiye alınırken tonlarca balığı karşılarında gören balıkçılar ise sevince boğuldu.

"Bu sene palamut balıkçının yüzünü güldürüyor"

Konu hakkında açıklamada bulunan balıkçı İdris Şeremet, "Bunları biz Karadeniz’de tuttuk. Bartın ile Zonguldak arasında bin 600 kasa palamut yakaladık. Daha önce de kameraya konuşmuştuk bu yıl palamut çok diye. Bu sene palamut balıkçının yüzünü güldürüyor. İstavrit, palamut bu yıl umudumuz oldu" dedi.

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