Tek seferde bin 600 kasa palamut yakaladılar

Tekirdağ’dan Karadeniz’e açılan balıkçılar tonlarca palamut yakaladı. Ağlara düşen balıklar gemiye alınırken tonlarca balığı karşılarında gören balıkçılar ise sevince boğuldu.

"Bu sene palamut balıkçının yüzünü güldürüyor"

Konu hakkında açıklamada bulunan balıkçı İdris Şeremet, "Bunları biz Karadeniz’de tuttuk. Bartın ile Zonguldak arasında bin 600 kasa palamut yakaladık. Daha önce de kameraya konuşmuştuk bu yıl palamut çok diye. Bu sene palamut balıkçının yüzünü güldürüyor. İstavrit, palamut bu yıl umudumuz oldu" dedi.