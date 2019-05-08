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Ekonomi Tekfenden stratejik tarım atağı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tekfen’den stratejik tarım atağı

Tekfen Holding bünyesinde faaliyet gösteren Toros Tarım, son dönemde bir türlü dizginlenemeyen yüksek gıda fiyatlarına karşı savaş açtı. Tohum ıslahı gerçekleştiren şirket, patates, susam, muz gibi stratejik ürünlerde verimliliği artırmak için yatırım atağına geçti. Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı Hakan Göral, bugüne kadar ürettikleri tarımsal girdilerle verimliliği yüzde 35-40 artırdıklarını belirterek, Türkiye’nin gıda güvenliğine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı Hakan Göral
Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı Hakan Göral

Ülkemiz ekonomisinin en önemli kaldıraçlarından bir tanesini tarım sektörü oluşturuyor. Türkiye gübre sektörünün en büyük üreticilerinden Toros Tarım, sektörün farklı alanlarına yaptığı yatırımlarla Türk çiftçisinin ihtiyaç duyduğu yüksek verimli tarımsal ürünleri geliştiriyor.

Firma, Mersin Üretim Tesisi içindeki Ar-Ge merkezinde buğday, mısır, arpa, çeltik gibi bitkileri ıslah ederek tarımsal verimliliğe katkı yapacak yeni türler geliştiriyor. Yerli patates tohumu üretimi, gibi Türk tarımı için stratejik ürünleri geliştiren firma, tarımda birim alandan alınan verimi artırıp, üretimi katlayacak. Böylece gıda fiyatlarındaki yükselişe karşı önlem alınırken, Türkiye’nin yurt dışından ürün ithalatı da azaltılacak.

FİYATLAR DİZGİNLENECEK

Tarım sektörüne yönelik yatırımlarını Mersin’deki tesislerinde anlatan Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı Hakan Göral, bugüne kadar ürettikleri tarımsal girdilerle verimliliği yüzde 35-40 artırdıklarını, önümüzdeki süreçte tohum ve ıslah edilmiş yeni bitki çeşitleriyle de birim alandan alınan verimliliği artırıp Türkiye’nin gıda güvenliğine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Bu çalışmalar kapsamında yılda 7 bin ton tohumluk patates ürettiklerini anlatan Göral, “Türkiye’de yılda 30 bin ton tohumluk patates ithal ediliyor. Bunun 7 bin tonunu biz temin ediyoruz. Verimliliği arttırarak, fiyatlardaki artışı dizginleyeceğiz” diye konuştu.

Göral, Toros Tarım olarak 2018 yılını 3 milyar liralık ciro ile kapattıklarını belirterek, 2019 yılı hedeflerinin ciroda 4 milyar liraya ulaşmak olduğunu kaydetti. Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce ise, “Teknotarım yatırımlarımız sürüyor. Alanar’a 160 milyon lira ilave yatırım yapacağız. Ayrıca, Manisa Ahmetli’de 25 milyon lira yatırımla meyve paketleme tesisi kuruyoruz” bilgisini paylaştı.

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Açığı fırsata dönüştürecek

Yılda 225 milyon dolarlık susam ithal eden Türkiye’deki üretim açığını gören Tekfen, 2 yıl önce alım garantili üretimine başlamış. Türkiye’de yılda 170 bin ton susam tüketildiğini anlatan İnce, “17 ila 27 bin tonu iç piyasada üretiliyor. Gerisi ithalatla karşılanıyor. Karaman Akçaşehir’deki 2 bin 385 dekar alanda çiftçiliğe başladık. Hedefimiz, 5 yıl sonra 20 bin ton üretim” dedi.

  • 2000 çiftçiye eğitim
  • Geçen yıl Türkiye’nin 7 bölgesindeki çiftçilere verimli tarımsal üretimi öğretmek için 7 aracını gezici teknik laboratuvara dönüştüren firma, 1 yıl gibi kısa bir sürede 2 bin çiftçiye ulaştı. Proje ile on binlerce üreticiye eğitim verilerek birim alandan alınan verim artırıldı.

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