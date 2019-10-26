Teknolojideki bağımlılığın önüne geçecek

Proje kapsamında, Amasya’daki Çelebi Mehmet Ortaokulu ve Ezine Pazar Atatürk Ortaokulu öğrencilerine de kodlama ve robotik eğitim verildi. Öğrencilere aktarılan kod senaryolarıyla sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama eğitimi yapıldı.

GELECEĞİ KODLUYORUZ

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kâşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir, proje ile yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Demir, Teknolojinin doğru kullanımının önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Teknoloji bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığında bağımlılık yapıyor, çocuklar teknoloji bağımlılığı konusunda risk alanında. Çocuklarımıza kodlama ve robotik eğitimi verirken aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedefliyoruz."