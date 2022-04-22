Teknolojik girişimlere kadın eli değdi: KOSGEB'ten 1,5 milyar liralık destek

Devlet destekleriyle son dönemde iş hayatında daha aktif rol almaya başlayan kadın girişimciler, kurdukları teknoloji tabanlı şirketlerle yükseliyor. Son yıllarda teknoloji tabanlı girişimlerde kadınların sayısı hızla arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Zergül Özbilgiç, kadın girişimciliğinin teşviki ve verilen desteklere ilişkin TBMM’de detaylı bilgilendirme yaptı. Özbilgiç’in aktardığı bilgilere göre, 2010-2020 yılları arasında Türkiye’de kadın girişimciler tarafından kurulan ya da kadınların ortak olduğu teknoloji tabanlı şirketlerin kurulan toplam şirketlere oranı yüzde 16.2. Ayrıca 2022 yılında gerçekleşen 294 yatırımın 40’ı yani yüzde 14’ü kadınlar tarafından ya da kadınların ortak olduğu girişimlerle yapıldı.

1,5 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

KOSGEB tarafından 2010 yılından bu yana 1,5 milyon vatandaşa girişimcilik eğitimi verildi. Eğitimlere katılanların yüzde 47.2’si ise kadın. Yine 2012 yılından bugüne kadar 53 bin 646 kadın girişimciye 1 milyar 538 milyonu aşan bir destek sağlandı. Bu, girişimcilere sağlanan destek tutarının yüzde 40,16’sını oluşturuyor.

FOTOĞRAF 17 Evli ve 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Çoban, 6 ay önce aile ekonomisine katkıda bulunmak için İtalyan makarnası üretmeye karar verdi. KOSGEB'in desteklerinden yaralanmak isteyen kadın girişimcinin başvurusuna olumlu yanıt geldi. Çoban, KOSGEB'in 105 bin lira hibe desteğiyle makarna ve kurutma makinesi alarak kent merkezinde açtığı işletmesinde 8 çeşit İtalyan makarnası üretmeye başladı. Mehtap Çoban makarnaların kısa sürede yoğun talep gördüğünü belirterek, \"Talepler artınca makarnanın yanında sos da yapmaya başladık. Fesleğenli, avokadolu ve köri başta olmak üzere aklınıza gelebilecek tüm sosları yapıyoruz.\" dedi.<br><br> Makarnaların çok sevildiği ve yapıldığı gün bittiğine dikkati çeken Çoban, \"Kısa sürede şehir dışından da talep almaya başladık. Türkiye'nin doğusundan batısına kadar şu anda sosyal medya ve internet üzerinden satışlarımız var. Sosyal medya aracılığıyla kuru olan makarnayı gönderiyoruz. Tazesini ise daha çok Sivaslı müşterilerimiz istiyor. Yanında soslarını da veriyoruz. Sadece götürüp evlerinde haşlayıp sosu da üzerine döküp afiyetle yiyorlar.\" diye konuştu. Çoban, taleplere yetişemediğini, KOSGEB'e tekrar başvurarak makarna makinesini büyütmek istediğini söyledi. Makarnadan elde ettiği gelirle doğal ürün sayısını 200'e çıkardı<br><br>Makarna satışından elde ettiği gelirle ürün yelpazesini genişlettiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti:<br><br>\"Makarna satışımız artınca farklı ürünlere de yöneldik. Şu anda işletmemizde sirke, turşu, reçel, marmelat, menemen, köz patlıcan başta olmak üzere 200 çeşit doğal, ev yapımı ürünümüz var. Ayrıca İtalyan makarnası haricinde erişte ve kendi makarna türlerimizden de yapıp satmaya başladık. Bunları da Türkiye'nin her tarafına cam kavanozlarda havalı ambalajlarla ulaştırıyoruz.\" Çoban, yaptığı işle kadınların da hayatın her alanında var olabileceğini kanıtladığını vurgulayarak, \"Eşim çalışıyor ama ben de maddi açıdan ona yardımcı olmak istedim. Evde dur dur nereye kadar? Kadınlara örnek olduğumu düşünüyorum. Onlar da aile ekonomilerine katkı sunmak için bu tür devlet desteklerinden yararlanabilirler ve başarabilirler.\" ifadelerini kullandı. Sivas'ta girişimci kadın KOSGEB desteğiyle İtalyan makarnası üretiyor Sivas'ta girişimci kadın KOSGEB desteğiyle İtalyan makarnası üretiyor Sivas'ta girişimci kadın KOSGEB desteğiyle İtalyan makarnası üretiyor Sivas'ta girişimci kadın KOSGEB desteğiyle İtalyan makarnası üretiyor Sivas'ta girişimci kadın KOSGEB desteğiyle İtalyan makarnası üretiyor Sivas'ta girişimci kadın KOSGEB desteğiyle İtalyan makarnası üretiyor Sivas'ta girişimci kadın KOSGEB desteğiyle İtalyan makarnası üretiyor Sivas'ta girişimci kadın KOSGEB desteğiyle İtalyan makarnası üretiyor Sivas'ta girişimci kadın KOSGEB desteğiyle İtalyan makarnası üretiyor Ev hanımlığından patronluğa: KOSGEB desteğiyle üretime başladı, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor Sivas'ta yaşayan girişimci Mehtap Çoban, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle ürettiği 8 çeşit İtalyan makarnasını sosyal medya ve internet üzerinden sipariş alarak, Türkiye'nin birçok şehrine gönderiyor. BiP'te paylaş

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KADIN ARAŞTIRMACI ORANI AB’Yİ GEÇTİ

Üniversitelerin fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında okuyan ve bu bölümlerden mezun olan kadınların oranı yüzde 40’a yaklaştı. Yine bu alanlarda AB ülkelerindeki doktora mezunu kadınların oranı yetersiz görünürken, Türkiye’de bu oran yüzde 52. Bilgi teknolojileri alanındaki doktora mezunu kadınların oranı da yüzde 48. AB ülkelerinde yüzde 33 olan kadın araştırmacı oranı Türkiye’de yüzde 37 seviyesinde. Son beş yıllık süreçte desteklenen projelerde yer alan kadın araştırmacıların sayısında yüzde 3.5 artış gerçekleşti.

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