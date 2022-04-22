Teknolojik girişimlere kadın eli değdi: KOSGEB'ten 1,5 milyar liralık destek
Türkiye’de kadın girişimcilik ekosistemi her geçen yıl hızla gelişirken, kadın girişimcilerin kurduğu ya da ortağı olduğu teknoloji tabanlı şirketlerin oranı yüzde 16’yı aştı. Bu yıl içerisinde geçekleşen 294 yatırımın 40’ı yani yüzde 14’ü kadınlar tarafından yapıldı.
Devlet destekleriyle son dönemde iş hayatında daha aktif rol almaya başlayan kadın girişimciler, kurdukları teknoloji tabanlı şirketlerle yükseliyor. Son yıllarda teknoloji tabanlı girişimlerde kadınların sayısı hızla arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Zergül Özbilgiç, kadın girişimciliğinin teşviki ve verilen desteklere ilişkin TBMM’de detaylı bilgilendirme yaptı. Özbilgiç’in aktardığı bilgilere göre, 2010-2020 yılları arasında Türkiye’de kadın girişimciler tarafından kurulan ya da kadınların ortak olduğu teknoloji tabanlı şirketlerin kurulan toplam şirketlere oranı yüzde 16.2. Ayrıca 2022 yılında gerçekleşen 294 yatırımın 40’ı yani yüzde 14’ü kadınlar tarafından ya da kadınların ortak olduğu girişimlerle yapıldı.
1,5 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ
KOSGEB tarafından 2010 yılından bu yana 1,5 milyon vatandaşa girişimcilik eğitimi verildi. Eğitimlere katılanların yüzde 47.2’si ise kadın. Yine 2012 yılından bugüne kadar 53 bin 646 kadın girişimciye 1 milyar 538 milyonu aşan bir destek sağlandı. Bu, girişimcilere sağlanan destek tutarının yüzde 40,16’sını oluşturuyor.
Üniversitelerin fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında okuyan ve bu bölümlerden mezun olan kadınların oranı yüzde 40’a yaklaştı. Yine bu alanlarda AB ülkelerindeki doktora mezunu kadınların oranı yetersiz görünürken, Türkiye’de bu oran yüzde 52. Bilgi teknolojileri alanındaki doktora mezunu kadınların oranı da yüzde 48. AB ülkelerinde yüzde 33 olan kadın araştırmacı oranı Türkiye’de yüzde 37 seviyesinde. Son beş yıllık süreçte desteklenen projelerde yer alan kadın araştırmacıların sayısında yüzde 3.5 artış gerçekleşti.
GİRİŞİMCİLİK RUHU YAYILIYOR
Kadın girişimciliği inisiyatifinin başlatılacağını ifade eden Zergül Özbilgiç, “Girişimcilik ve inovasyon alanlarındaki kadın liderleri bu alanlarda okuyan veya profesyonel kariyerlerine başlayan yüksek potansiyele ve becerilere sahip kadınlarla buluşturan bir program başlatılacak” dedi. İnisiyatifin merkezde olduğu bir iletişim ağı oluşturulacağını belirtem Özbilgiç, bu sayede Kadın Girişimciliği İnisiyatifi’nin teknoparklar, üniversiteler ve kurumsal firmalar nezdinde etki üretmesinin sağlanacağı bilgisini verdi.