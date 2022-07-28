Teknolojinin babayiğitleri 5G’yi yerli üretebilir

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şirket olarak Türkiye'yi fiberleştirmeye tüm hızlarıyla devam ettiklerini söyledi. Her kesimin teknolojiye erişimini sağlamak için 81 ili kapsayan ve 2019 sonunda 304 bin kilometre olan fiber ağını yüzde 22,3 büyüterek 2022 ilk çeyrek sonunda 372 bin kilometreye çıkardıklarını kaydeden Önal, “2019 sonunda 21,9 milyon olan fiber hane kapsamasını, 2022 birinci çeyrek itibarıyla Türkiye'nin yüzde 92'sini kapsayacak şekilde 30,6 milyona yükselttiklerini söyledi.

YERLİ ÜRÜNLE YOLA ÇIKALIM

Şirket olarak 5G’ye geçiş konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını da belirten Önal, 5G'ye yerli ve milli teknoloji ile geçmenin önemli olduğunun altını çizdi.

5G konusunda stratejik bir yaklaşımları bulunduğunu dile getiren Önal, bu anlamda yerliliğin öneminin altını çizdi. Önal, "5G'ye hazır olmak konusu ile 5G'yi kullanıma açma konusu arasındaki farkı ortaya koymak istiyoruz. 5G'ye bütün hızımızla hazırlanıyoruz. Türkiye'deki 5G'nin ithal bir 5G değil, yerli bir 5G yolculuğuna çıkması için de bir zamanın olduğunu gördüğümüzden, bir kümelenme ile bu ülkede faaliyet gösteren Türk Telekom, Turkcell, Ulak ve bu ekosistemin içinde yer alabilecek üreticilerle birlikte, 5G babayiğitleri olarak bir araya gelip 5G'yi üretebileceğimizi düşünüyoruz. Böylece cari açığın da büyümesine engel oluruz. Türk Telekom ve Turkcell bu işin çimentosu. Diğer operatörlerle bu işe ciddi kaynak ayırırız. Bu kümelenmenin en güzel örneği milli otomobil Togg. Bize yerlileşme için 2.5 yıl yeterli” diye konuştu.

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Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, İstanbul’da Tarihi Yarımada’nın fiber dönüşümünün 1.5 yılda tamamlandığını söyledi.

1.5 MİLYAR DOLAR YATIRIM YETER

Ümit Önal, operatörlerin ortak altyapı şirketi talebinin ve bir operatör üst yöneticisinin fiberde 8-10 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulacağı, bunu tek şirketin karşılamasının kolay olmayacağı sözlerine tepki gösterdi. Önal, “Nüfus yoğunluğuna endeksli bir açıdan baktığımızda da yüzde 92'sinin sokaklarında varız. Yani Türkiye'deki dönüştürme yolculuğumuzda, sokaktaki kutuyla bina arasında ortalama 250 metrelik bir fiber dönüşüm kaldı. Kalan fiber dönüşümün tamamlanması için bizim hesaplarımıza göre, 1,5 milyar dolarlık yatırım kafi. Dolayısıyla mevcut durumda, önemli kısmı zaten fiberleştirilmiş bir Türkiye için, kalanına gereken 1,5 milyar dolarlık yatırım ve binalara 250 metre mesafeye kadar ulaştırılmış fiber için ortak altyapı şirketi kurmayı tartışmaya açıyoruz" dedi.

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Mükerrer yatırıma biz de karşıyız

Türk Telekom CEO’su Önal, kendilerinin ortak altyapı şirketine hazır olduklarını söyledi. Önal, “Ne için hazırız? Türkiye’nin parasının çarçur edilmemesi için, zaten bir altyapı varken gidilmiş yere tekrar altyapı çekip de parayı sokağa atmamak için gidilebilecek bütün alanlara birlikte yatırım yapmak için bir ortak altyapı oluşumuna hazırız. Henüz altyapı gitmemiş, yeni gidilecek bütün alanlara birlikte yatırım yapmayı hedef alan bir ortak altyapı oluşumuna her zaman evet dedik; şimdi de diyoruz. Mükerrer yatırıma karşıyız ama yeni yatırıma gidecek her türlü iş birliğine hazırız. Zaten devletin olan altyapıyı devlete, ‘Benim buyum var, ortak altyapı şirketine de ortak olayım’ demeye karşıyız” şeklinde konuştu.

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EKONOMİ 5G İstanbul Havalimanı ile başlayacak