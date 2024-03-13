Teknolojiye 5 çağrı ile 2.6 milyar dolar yatırım

Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacıyla başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yatırımcılarla buluştu. Mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünlerinde dijital dönüşüm ile makine sektörü çağrıları ile 185 proje desteklenerek teknolojik dönüşüm yatırımları yapmaya başladı. 315 milyon doları Ar-Ge harcamaları olmak üzere 2,3 milyar dolarlık yatırım bu projeler ile birlikte gerçekleştirilecek.

KİLOGRAM BAŞI 3 DOLAR

Bu kapsamda Türkiye’nin üretimde ihtiyacı olan ara mal ve mamullerin yurt içinde geliştirilip üretilebilmesi için arz ve talep buluşmasını temin eden, başarı ve hedef odaklı bir üretim yetkinliği ve teknoloji geliştirme kurgusu oluşturmayı hedefleyen program, teknoloji gelişimi için yol haritaları hazırlayıp Türkiye’nin kilogram başı 3 dolar olan ihracat hedefine zemin hazırlıyor.

Yapılacak yatırımlar ile Türkiye’nin dışarıdan ithal ettiği 51 milyar dolarlık yüksek teknoloji alanındaki cari açığın kapatılmasında önemli rol oynayacak. Geliştirilen teknolojiler ile birlikte yaklaşık olarak 10 milyar dolarlık bir açığın kapatılması öngörülüyor.

Programın etkinliği bu yıl artırılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaya çıkarılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın etkinliği bu yıl artırılacak ve daha fazla yatırım çekilmesi sağlanacak. Program ile sayısı 8’e ulaşan model fabrika sayısı artırılacak ve imalatçı KOBİ’lerin yalın üretime geçişleri ve dijital dönüşümleri hızlandırılacak.







