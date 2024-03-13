Teknoparklar katma değer yuvası

Türkiye’nin üretim kapasitesi, ülkenin dört bir yanındaki KOBİ’lerin son yıllardaki atılımı sayesinde hızla artıyor. Ülkemizdeki KOBİ’lerin yüzde 91’i imalat sanayiinde yer alırken, son yıllarda Ar-Ge alanında ağırlık vermeye başlayan işletmeler katma değerli ürün için önemli çalışmalara imza atıyor. Hem Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte katma değerli üretimin önünü açan hem de girişimcileri destekleyen teknoparkların sayısı da son 20 yılda hızla arttı. 2002’de 2 olan teknopark sayısı, yapılan yatırımlarla 101’e kadar çıktı. Bu teknoparklar Ar-Ge kapasitesinin artışında başrol olarak öne çıkarken, Teknoparklardaki Ar-Ge personeli sayısı 272 bine yükseldi ve Ar-Ge harcamaları 10 kat arttı. Teknoparkların ihracatı 10 milyar doları bulurken, patent başvuruları da ciddi şekilde arttı.

228 ÜLKEYE TÜRK ÜRÜNÜ

Katma değerli üretimin ve ihracatın önemli unsuru olan KOBİ’ler de talep artışıyla birlikte üretimini güçlendirdi. Ar-Ge ve Ür-Ge dönüşümüne ayak uydurmayı başaran firmalar, küresel çaptaki sorunları avantaja çevirdi. KOBİ’lerin bireysel olarak işlerini büyütmelerinin yanı sıra KOSGEB, hem makine parkını geliştiren hem de yurt dışına açılarak ihracata başlayan işletmelere destek sunuyor. Şu anda yaklaşık 228 ülkeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1’in üzerine çıkaran Türkiye’nin ihracatında KOBİ’ler önemli söz sahibi konumuna geldi. 5 yıl öncesinde yaklaşık 60 bin KOBİ ihracat yaparken, günümüzde bu sayı

100 bin bandını aştı.

KOSGEB FİRMALARA OMUZ VERİYOR

2022 yılında KOSGEB’in 11 farklı kalemde KOBİ’lere sağladığı kaynak miktarı 8,5 milyar lirayı aştı. Girişimcilik, işletme geliştirme, Ar-Ge teknoloji üretim ve yerlileştirme, işletme geliştirme, büyüme ve küreselleşme destek programlarıyla KOBİ’lere destek veriliyor. KOSGEB, devreye aldığı programlarla üretime omuz veriyor.

10 bine yakın teknoloji girişimi var

Türkiye genelindeki 101 teknopark bünyesinde 2 bin 600’den fazla kuluçka firması bulunuyor. Adeta katma değer üslerine dönüşen teknoparkların çatısı altında 10 bine yakın teknoloji girişimi faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda 100 binden fazla istihdam sağlayan teknopark çatısı altındaki firmalar, ihracatını da 10 milyar dolara taşımayı başardı.















