Tekstilci kredi istiyor: Laleli, Merter ve Osmanbey esnafı zor günler geçiriyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) birçok sektörü olumsuz etkiledi. Özellikle Türk tekstil merkezlerinin gözde yerlerinden Laleli, Merter ve Osmanbey zor günler geçiriyor. Dünyada ticareti durma noktasına getiren koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlar kapalı olduğu için haliyle satışlar yapılamıyor.

RUSYA'DAKİ DURUM ENDİŞE VERİCİ

Gıyasettin Eyyüpkoca

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca , bu hafta başı işe başladıklarını, kısa dönemli çalışma düzeni oluşturduklarını söyledi. "Ama uçuş yok. Giden gelen yok. Şehre giriş çıkış kapalı bu yüzden ticaret yok. Her şey durdu" diyen Eyyüpkoca, karşı taraftan da alacaklarını alamadıklarını belirtti. Rusya'da koronavirüs vakasının gittikçe artmaya başladığına dikkat çeken Eyyüpkoca, "Bu kaygı ve endişe verici. Rusya Cumhuriyetleri'nin tamamı Rusya'ya bağlı. Her taraf kapalı. Biz iş yerlerimizi açsak ne olur. Tamamen dışarısı ile çalışan bir piyasa. Devlet elinden gelini yapmaya çalışıyor. Ancak her şeyi karşılayacak durumda değil. Kredi konusunda özel bankalar ciddi anlamda sıkıntı. Devlet bankalarında da limit kalmadı" dedi.

KIŞ SEZONUNU KAÇIRIRSAK YANDIK

Salgın sürecenin bitmesini ve normale dönüşü beklemeden çok fazla yapılacak bir şeyin olmadığını belirten Eyyüpkoca şöyle devam etti: "Bizde bu süreçte müşterilerimizle online görüşüyoruz. Normale dönüş ve uçuşların başlaması gerekir. Biz zaten yaz sezonu kapattık. Kaygımız kış sezonunu kaçırmak. Eğer kışı kaçırırsak yandık."

SATIŞLAR % 10'A DÜŞTÜ

Gürbüz Oruç

Merter Markalar Birliği Başkanı Gürbüz Oruç, satışların yüzde 10'lara düştüğünü belirterek, " Zaten ilk iki hafta piyasalar kapandı. Bunun böyle gitmeyeceğini düşünerek dükkanlarımızı açtık. Özellikle çok etkilenmeyen hedef ülkelerimiz dönem dönem Libya, Irak, Lübnan'a kargolara açıldığı zaman oralara mal satıyoruz. Merter'de nisan ayında kira alınmadı. Bazı çarşılar mayısı da almadı. Bir kısmı ise üç ay yüzde 50 kira almak için karar alındı. Kumaşçılar da çekleri öteledi. Önümüzdeki hafta iş hacminin artacağını yüzde 30'lara çıkacağını düşünüyorum" dedi. "Merter, Osmanbey, Laleli piyasası bizler bavul ticareti yapıyoruz. Malı burada teslim ediyoruz. Parayı onlar bize gönderiyor. 200 bin dolarlık mal alıyor. 50'sini gönderiyor, 50'sini bir ay sonra veriyor" diyen Oruç, elinde parası olanın bile vermemek için virüsü bahane ettiğini söyledi.

ÖDEMELER TL’YE ÇEVRİLSİN

Edip Yağmurlu

Nitelikli katma değeri yüksek tişört kumaşı üretip ihraç eden tekstilci Edip Yağmurlu da benzer sıkıntıları yaşıyor. Üretim için büyük bir fabrika kurmuş ancak, salgın süreci ve artan döviz kuru durma noktasına getirmiş. Birçok işletmenin bu durumda olduğunu söyleyen Yağmurlu, şu taleplerde bulunuyor: “Devlet bizim vergi ve SGK borçlarımızı üstlenip taksitlerle bunu tahsil etmeli. Öte yandan döviz ödemesi TL ödemesine çevrilmeli.”

DİJİTAL OLAN TOLERE ETTİ

Fatih Oktay Demir

Osmanbey’de ise tekstilci Fatih Oktay Demir, şunları söyledi: “Dijital platformlarda satış olanağı olan firmalar satışlarını belirli ölçülerde tolere etme imkanı buldular. Bizler aynı zamanda ihracat yaptığımız için yurtdışı uçuşların bir an önce kontrollü bir şekilde açılması gerektiğini düşünüyoruz. Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye’de istihdamın en yoğun olduğu sektördür. Dolaylı ve direkt olarak milyonlarca insan bu sektörden ekmek yemektedir.”