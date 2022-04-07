Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Temel ürünlerde sabit fiyat önerisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Temel ürünlerde ‘sabit fiyat’ önerisi

KDV’nin düştüğü un, yağ, şeker ve bakliyat gibi temel tüketim maddelerinde ‘sabit fiyat’ önerisi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sunulan teklife göre, 20-25 ürünün fiyatı yılsonuna kadar sabitlenecek. Arada fark devlet tarafından sübvanse edilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Temel ürünlerde ‘sabit fiyat’ önerisi
Arşiv

AK Parti’nin ekonomi kurmayları, vatandaşı enflasyona ezdirmemek için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda kurmaylar, bazı temel ürünlerin fiyatının sabitlenmesi önerisini dar kapsamlı bir toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu. Çalışmalarına devam ettiği belirtilen öneriye göre, un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi 20-25 ürün belirlenecek. Bu ürünlerin fiyatı yılsonuna kadar sabitlenecek.

ÜRETİCİ DE KORUNACAK

  • Öneride üreticilerin zarar etmesinin önüne de geçilecek. Buna göre, devlet sübvansiyon uygulayacak. Buna göre 16 liraya olması gereken ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark ise devlet tarafından üreticiye ödenecek. Söz konusu öneri hayata geçerse hem ani fiyat artışları önlenecek hem de enflasyonla mücadele konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

TARIM KREDİ ÖNERİSİ

Öte yandan, AK Parti kurmaylarının bir diğer önerisi ise Tarım Kredi Kooperatiflerinde sadece çiftçinin ürettiği; süt, et, yoğurt, un, patates, soğan, fındık, incir gibi ürünlerin satılması oldu. Böylece çiftçinin ürettiği ürünlerin Tarım Kredi eliyle büyük marketlere göre daha uygun bir fiyatla vatandaşa ulaştırılması amaçlanıyor.

Stokları etiket bitirir
EKONOMİ
Stokları etiket bitirir
Ekipler seferber oldu

Ekipler seferber oldu

​Kar eriyince şehir su atında kaldı.
Orucunu açtıDevler Ligine damga vurdu

Orucunu açtı
Devler Ligi'ne damga vurdu

​Real Madrid'in Müslüman futbolcusu Devler Ligi'nde yıldızlaştı.
CHPli Özelden Bedava traktörler nerede sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık

​ABD Dışişleri Bakanlığı: Çıkarlarımızla uyumlu.

Düdük çalacak <br>yeri buldu!

Düdük çalacak
yeri buldu!

​Süper Lig'den kovulmuştu yeni ligine gidiyor.

Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.

Kimse yüzüne bakmıyor

Kimse yüzüne bakmıyor

Dünya yıldızı futbola veda edebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslendi.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.