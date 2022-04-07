Temel ürünlerde ‘sabit fiyat’ önerisi

AK Parti’nin ekonomi kurmayları, vatandaşı enflasyona ezdirmemek için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda kurmaylar, bazı temel ürünlerin fiyatının sabitlenmesi önerisini dar kapsamlı bir toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu. Çalışmalarına devam ettiği belirtilen öneriye göre, un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi 20-25 ürün belirlenecek. Bu ürünlerin fiyatı yılsonuna kadar sabitlenecek.

ÜRETİCİ DE KORUNACAK

Öneride üreticilerin zarar etmesinin önüne de geçilecek. Buna göre, devlet sübvansiyon uygulayacak. Buna göre 16 liraya olması gereken ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark ise devlet tarafından üreticiye ödenecek. Söz konusu öneri hayata geçerse hem ani fiyat artışları önlenecek hem de enflasyonla mücadele konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

TARIM KREDİ ÖNERİSİ

Öte yandan, AK Parti kurmaylarının bir diğer önerisi ise Tarım Kredi Kooperatiflerinde sadece çiftçinin ürettiği; süt, et, yoğurt, un, patates, soğan, fındık, incir gibi ürünlerin satılması oldu. Böylece çiftçinin ürettiği ürünlerin Tarım Kredi eliyle büyük marketlere göre daha uygun bir fiyatla vatandaşa ulaştırılması amaçlanıyor.

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