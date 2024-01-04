Temiz enerji atağı sanayiciyi rahatlattı

Türkiye’de enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 35’i sanayide yapılıyor. Sanayi sektörünün enerji tüketiminin yüzde 28’ini elektrik, yüzde 26’sını doğal gaz ve yüzde 12’sini ise taş kömürü oluşturuyor. Yenilenebilir enerji alanındaki atlım sayesinde Türkiye’de temiz enerji kurulu gücü sanayi sektörünün tüketiminin önüne geçti. Şu anda toplam tüketimin yarısından fazlası rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. Tüm dünyanın yeşil dönüşüm süreçlerine adapte olmaya çalıştığı günümüzde Türkiye’nin sanayinin enerji tüketiminden daha fazlasını yenilenebilir kaynaklardan sağlaması, bu dönüşüm sürecinde Türk firmalara ciddi bir rekabet avantajı sağlayabilir.

DÜNYADA 12’NCİ AVRUPA’DA 5’İNCİYİZ

Türkiye 2023 yılında yenilenebilir enerji kapasitesine 2 bin 845 megavat eklemeyi başardı. Son 20 yılda bu alanda sınıf atlayan Türkiye, temiz enerji kurulu gücünde Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 12’nci sıraya kadar yükseldi. Özellikle son 10 yılda yenilenebilir enerjiye odaklanan Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesi bakımından dünyada 12’nci sıraya yükselmeyi başardı. Avrupa'da kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 2011'den bu yana yüzde 6,6 artarak 2022'de 765 gigavata ulaşırken, Türkiye, güncel verilerle Avrupa'nın en büyük beşinci yenilenebilir enerji kurulu gücüne sahip. Türkiye, Avrupa'da son altı yılda yenilenebilir enerji kurulu güç artışında üçüncü sırada yer alıyor.

2035 YILINDA PAYI YÜZDE 65’E ÇIKACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında yüzde 55 olan kurulu gücün payının, 2035 yılında yüzde 65 olacağı tahmin ediliyor. Güneş enerjisinin ise yenilenebilir kurulu güç içinde yüzde 53 ile en büyük paya sahip olacağı öngörülüyor. Türkiye’de 2035’e kadar toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin 60 gigavata çıkarılması hedefleniyor. Yenilenebilirde kapasite artışı için mega şebeke yatırımını da devreye alan Türkiye’de 2030’a kadar şebekeye 10 milyar dolar yatırım planlanıyor.

Bini aşkın şirket parça üretiyor

Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin kurulu gücünü hızla artırması bu alanda bir ekosistemin oluşmasını ve üretim kabiliyetinin gelişmesini sağladı. Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren şirket sayısı 1.000’i aştı. Yakın gelecekte Türkiye’de enerji kaynaklarının yenilenebilir enerji lehine artacağı öngörülürken, enerji sektöründe yapılacak yatırımların yüzde 74,3’ünü güneş, rüzgar ve jeotermal gibi temiz kaynaklı yatırımların oluşturması bekleniyor.

Yenilenebilir enerjide sınıf atladık

Yenilenebilir enerjide gerçekleşen atılım sayesinde kaynak çeşitliliği sağlanmış oldu. İlk biyokütle tesisinin 1940’tan önce kurulduğu Türkiye’de, ilk jeotermal enerji tesisi 1984, ilk rüzgar enerjisi santrali 1998 ve ilk güneş enerjisi santrali de 2014’te faaliyete başladı. Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütlede 2002’de 64 megavat olan kurulu güç, 2023’ün başında 24 bin 281 megavata, 2023 sonu itibarıyla ise 27 bin 126 megavata ulaştı. Kurulu güçte yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 55’e yükseldi.







