Temmuz ihracatı moral verdi

Türkiye, temmuz ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artırarak 22,5 milyar dolara taşıdı. Yılın ilk 7 ayında yapılan ihracat 148,8 milyar dolar olurken, son 12 ayda ise 261,5 milyar dolarlık ihracata imza atıldı. 7 aylık ihracatta yüzde 4,1, 12 aylık ihracatta ise yüzde 3,4 artış yaşandı. Temmuzda ithalat 2,6 milyar azalışla 29,7 milyar dolara gerilerken, dış ticaret açığı, yıllık bazda yüzde 42,3 düşüş ile 7,2 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranında 14,5 puanlık güçlü yükseliş kaydedildi.

HAZİRANDAKİ KAYBI TELAFİ ETTİK

Temmuz ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından dün Kayseri'de açıklandı. Bakan Bolat, yaptığı değerlendirmede, 22,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatına ulaşıldığını belirtti. Yıllıklandırılmış ihracatta da rekor kırıldığını belirten Ömer Bolat, “Geçen ay 9 günlük uzun bayram tatili ve takvim etkisi nedeniyle ihracatımızda ve ithalatımızda az da olsa gerileme oldu, normaldi ama temmuz ayında o farkı kapattık ve artıya geçtik” dedi.

Mustafa Gültepe

OVP HEDEFİNE SADIĞIZ

OVP’de yıl sonu hedefleri olan, 267 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolar hizmet ihracatına doğru ilerlediklerini kaydeden Bakan Bolat, şöyle konuştu: “Kaldı 5 ay, ağustostan aralığa. Hesaplarımıza göre uluslararası konjonktürde yeni gerilimler, bir savaş durumu ya da çeşitli aksilikler olmazsa 267 milyar dolar hedefimize sadığız. Her ay aşağı yukarı 750 milyon dolar, 1 milyar dolar arasında geçen yılın rakamlarının üzerine ekleyebilirsek bu hedefi de gerçekleştirmek zor olmayacak. Avrupa Birliği'nde ve ABD'de, İngiltere'de faiz indirimlerinin eylül ayından itibaren hızlanması bekleniyor. Onlardaki canlanma süreciyle bizim için de ihracat imkanları artacak.”

Üretim maliyetleri ihracatçıyı zorluyor

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, haziranda yüzde 10,6 düşen ihracatın, temmuzda takvim etkisiyle çift haneli artış gerçekleştirdiğini söyledi. 2024’e yüzde 5’lik ihracat artışı hedefiyle başladıklarını,

vurgulayan Gültepe, geride kalan 7 ayın 5'inde ihracat artarken 2 ayın eksi değerlerde kaldığını ifade etti. Türkiye'de üretim maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirtten Gültepe, “ihracatçı için kısa vadede girdi maliyetleriyle döviz kurunu dengelemenin dışında bir çözüm yolu görünmüyor. Yıllık bazda üretim maliyetlerimiz en az yüzde 100 arttı. Girdi maliyetleri ve kur arasındaki bu dengesizlik devam ettikçe ihracatçı oyundan düşüyor. İhracatçımıza nefes aldıracak adımların atılacağına inanıyorum” dedi.

Otomotiv zirveyi bırakmadı

Temmuz ayında otomotiv 3,1 milyar dolarla en yüksek ihracatı sağlayan sektör oldu. Bu sektörü; 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,4 milyar dolarla çelik ve elektrik-elektronik sektörleri takip etti. Geçen ay 20 sektör ihracatını artırırken, 6 sektör ise eksi yazdı. Mücevher, yüzde 91 ile oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektör oldu. İhracatı daralanlar arasında ise yüzde 42 ile gemi ve yat sektörü ilk sırada yer aldı.

1.173 firma ihracat ailesine katıldı

Geçtiğimiz ay en çok ihracat yapan 5 il; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Sakarya, Çorum, Giresun ve Düzce tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. 1.173 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalar ihracata 98,3 milyon dolar katkı sundu. Birim ihracat değeri ise 1,49 dolar olarak gerçekleşti.







