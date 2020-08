Okul kantinleri için kira çağrısı: Bu yıl para alınmasın

Gündem

HDP döneminde işten çıkarılan Gülistan Can evinde ölü bulundu: Diyarbakır'da Cumhurbaşkanımı ve Bakan Soylu'yu savunduğum için beni dövdüler

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde yerel seçimlerin ardından HDP’li Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tarafından işten çıkarılan Gülistan Can, yaptığı eylem ve sözleri nedeniyle gündeme gelmişti. Gülistan Can, arkadaşlarının uzun süre kendisine ulaşamamasının ardından dün akşam evinde ölü bulundu. Gülistan Can, işten atıldıktan sonra HDP il binası önünde yaptığı açıklamada şiddet gördüğünü belirterek, “Kayapınar Belediyesinde çalışıyordum. HDP’li belediye başkanı geldikten sonra hiçbir sebep, tutanak, gösterge ve suçum olmadan beni işten çıkardı. Kendi adamları olduğu için bir kısmı işte tuttu. Ben devletimi savunduğum için Cumhurbaşkanıma laf ettiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu savunduğum için Diyarbakır’da dayak yedim. Sonrasında bana, ’Git seni Cumhurbaşkanın kurtarsın, bakanların kurtarsın, biziz burada bakan, biziz burada devlet, biziz burada başkan’ dediler" diyerek yaşadığı olayları anlatmıştı.