Okul kantinleri için kira çağrısı: Bu yıl para alınmasın

Okul kantini kiralarında bir yıl süreyle artış yapılmaması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi nedeniyle örgün eğitim ve öğretime ara verildiği için bu yıl Eylül-Haziran döneminde kantinci esnafımız yalnızca 119 çalışma günü faaliyet gösterebildi. 13 Marttan bu yana kapalı olan kantinci esnafımız pandemi nedeniyle birikmiş iş yeri ve ev kirasını, elektrik, su, ısınma, vergi ve işçi ücreti, Bağ-kur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldi.

Ancak kantin kiralarına 1 yıl süreyle artış yapılmaması ve kira indirimine gidilmesi taleplerine rağmen bazı kantin kiralarında yüzde 100’ün üzerinde fahiş kira artışları yapıldı.

Kantinci esnafının ayakta kalması için 1 yıl süreyle devlet okul kantinlerinden kira almamalı” dedi.

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