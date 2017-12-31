EkonomiTESKten "AVMler şehir dışına taşınsın" önerisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK'ten "AVM'ler şehir dışına taşınsın" önerisi

TESK'ten "AVM'ler şehir dışına taşınsın" önerisi

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Birbirine yakın ve sürekli açılan AVM'ler artık birbirlerine rakip olmaya başladı. İlk günden beri söylüyoruz, AVM'ler şehir dışında olmalı. Bundan sonrası için tedbir alınmalı ve şehir içine AVM yapılmasının önüne geçilmeli" dedi.

Haber MerkeziAA
Palandöken, AVM'lerin yurt dışına açılmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.
Palandöken, AVM'lerin yurt dışına açılmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şehir içinde alışveriş merkezi (AVM) yapımının önlenmesi gerektiğini belirterek, "Birbirine yakın ve sürekli açılan AVM'ler artık birbirlerine rakip olmaya başladı. İlk günden beri söylüyoruz, AVM'ler şehir dışında olmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, AVM'lerin görsel kirlilik oluşturduğunu ve kapandığında milli servete zarar verdiğini bildirdi.

AVM sayısının bu yılın üçüncü çeyreğinde 393'e ulaştığına ve yıl sonu itibarıyla 400'ü bulacağına işaret eden Palandöken, "Bu kadar çok AVM yapıyoruz fakat aynı zamanda da kapatıyoruz. AVM'lerin kapladığı alan her yıl yüzde 10 büyüyor. Bugün 12 milyon metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Yan yana ve sık şekilde yapıldıkları için talep azalıyor ve her yıl 250-300 bin metrekaresi atıl alana dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, eylül sonu itibarıyla sadece Ankara'da 8 AVM'nin kapandığını vurgulayarak, AVM'lerin indirim veya kampanyalarla "dikkati çekici ve aldatıcı" şekilde tüketim çılgınlığı yaptığını ve şehirlerin merkezinde kurularak görsel kirlilik oluşturduklarını savundu.

Birbirine yakın açılan AVM'lerin esnafın yanı sıra kendilerine de zarar verdiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Birbirine yakın ve sürekli açılan AVM’ler artık birbirlerine rakip olmaya başladı. İlk günden beri söylüyoruz, AVM'ler şehir dışında olmalı. Bunu AVM'lerde yer alan marka işletme sahipleri de söylüyor ama geç kalındı. En azından bundan sonrası için tedbir alınmalı ve şehir içine AVM yapılmasının önüne geçilmeli. Cadde mağazacılığı zaman kaybedilmeden geliştirilmeli. Yan yana, kontrolsüz açılan AVM'ler birbirlerine zarar veriyor. Bugün sayıları 400'e ulaşan AVM işletmecilerinin dahi sektörün gidişatını iyi görmemesi, bizim ne kadar haklı çıktığımızın kanıtıdır."

Palandöken, AVM'lerin bulunduğu yerlerde kiraların da yükseldiğine dikkati çekerek, bununla başa çıkamayan esnafın dükkanlarını kapattığını bildirdi.

AVM mağazalarının söz konusu merkezlerde yeni şubeler açmak yerine yurt dışına açılmalarının sağlanması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Bu politika, ihracatın artması, ülkeye döviz girmesi ve ihtiyaçtan fazla AVM'nin açılmasına engel olunması için oldukça önemli. Aynı zamanda açılış-kapanış saatlerine de bir düzenleme getirilmeli. Geç saatlere kadar açık olan AVM'ler esnafın kazancını olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.

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