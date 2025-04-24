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Tesla’nın kârı çakıldı

Tesla’nın kârı çakıldı

04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Tesla hisseleri yıl başından bu yana yüzde 41 değer kaybetti.
Tesla hisseleri yıl başından bu yana yüzde 41 değer kaybetti.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2025 yılının ilk çeyreğinde net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 azalarak 409 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Şirketin gelirleri ise yüzde 9 düşüşle 19,3 milyar dolara indi. Araç üretimi yüzde 16,3, teslimatlar ise yüzde 13 oranında azaldı. Tesla’nın mali performansı, piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Şirket, küresel tedarik zincirindeki belirsizlikler, değişen ticaret politikaları ve siyasi dalgalanmaların operasyonel yapıyı olumsuz etkilediğini belirtti. Tesla CEO’su Elon Musk’ın Donald Trump’a verdiği siyasi destek protestolara neden oldu. Bu gelişmeler sonucunda Tesla hisseleri yıl başından bu yana yüzde 41 değer kaybetti.


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