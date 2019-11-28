Ekonomi Thomas Cooktan sonra İntourist Rusya endişesi
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Turizmcilerde Thomas Cook’tan sonra İntourist Rusya endişesi

Thomas Cook’tan sonra İntourist Rusya endişesi

2019 turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte Thomas Cook’un iflası ile başlayan süreçte Güney Ege bölgesinde bulunan ve birçoğunu Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği üyelerinin oluşturduğu Konaklama Tesisi işletmecileri farklı sıkıntılarla baş etmeye çalışırken, bu defa İntorist Rusya ile fatura krizi yaşanıyor.

Haber Merkezi İHA
İntorist Rusya
İntorist Rusya

Özellikle son günlerde Intourist Rusya firması tarafından konaklama tesislerine yapılması gereken ödemelerde kesintiye gidileceği yönünde bir takım söylemlerin yayılması üzerine adeta şok yaşayan bölge otelcileri GETOB öncülüğünde bir araya gelerek birlikte hareket etme kararı aldı.

Güney Egeli otelciler alacaklarının tahsili konusunda kararlı

Thomas Cook’un iflasını açıklamasının ardından ağır darbe alan Güney Egeli konaklama tesis işletmecileri, iflasın bölge turizmine ve ekonomisine verdiği zararın nasıl karşılanacağına yönelik açıklamaların henüz bir karşılığının bulunamadığından yakınırken; İntourist Rusya’dan ödemelerle ilgili gelen bazı çelişkili açıklamalar üzerine GETOB öncülüğünde bir araya geldi.

Kış ve yaz operasyonları devam edecek

Yapılan toplantıda Thomas Cook’un iflasının hemen sonrasında İntourist Rusya üst düzey yetkilisinin “Ege ve Akdeniz’e Sarpedon Travel üzerinden gelen rezervasyonlarda herhangi bir sıkıntı yok, kış ve yaz operasyonları İntourist Rusya olarak devam edecek” şeklinde yaptığı açıklamalara destek olmak üzere İntourist Rusya’ya cüzi fiyatlarla kontenjan ayırdıklarını belirten konaklama tesisi işletmecileri, bu desteğin Güney Ege’de bulunan ve çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli konaklama tesislerin oluşturduğu işletmelerden geldiğinin unutulmamasını istedi.

Fatura krizi

Thomas Cook’un iflasıyla başlayan sıkıntılı dönemde İntourist Rusya’ya zaten normalin altında fiyatlarla yer verilmesine rağmen kesilen Eylül-Ekim fatura bedellerinin ödenmemiş olmasından duydukları rahatsızlığa dikkat çeken bölge turizmcileri Neşet Koçkar’ın duyarlılık göstermesini ve alacaklarının kesintisiz ödenmesini bekliyorlar.

Farklı isimler ve gerekçelerle alacaklarından kesinti yapılmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerinin altını çizen işletmeciler, “Biz zor zamanında İntourist Rusya’ya destek vermiştik, şimdi bu destek ve verdiğimiz hizmetin karşılığı İntourist’ten istemek en doğal hakkımızdır. Bazı duyumlarda alacaklarımızdan birtakım kesintiler yapılacağı ifade ediliyor. Bu tam bir fiyasko olur.

Böyle bir yola gidilirse, bizler de tüm bölge tesisleri olarak GETOB öncülüğünde birlikte hareket ederek kontenjan verilmemesi dahil bir takım kararlar almak durumunda kalacağız. Bu durumdan zarar gören sadece biz olmayacağız, sayın Neşet Koçkar’ın bizlerin haklı talebini görmezden geleceğini düşünmüyoruz" dediler.

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