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Ekonomi THY 2018 karını dağıtmama kararı aldı
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İŞ DÜNYASI

THY 2018 kârını dağıtmama kararı aldı

2018 hesap döneminde 4.05 milyar lira net dönem karı elde eden THY kârını dağıtmama kararı aldı.

Haber Merkezi Reuters
THY
THY

THY 2018 kârını dağıtmama kararı aldığını ve kararı genel kurulun onayına sunacağını duyurdu.

THY'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, 2018 hesap döneminde 4.05 milyar lira net dönem karı elde edildiği hatırlatılarak,

"Yasal kayıtlarda ise geçici vergi beyannamesine göre 8.1 milyar lira net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 10.06 milyar TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır... Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 4.05 milyar TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup..." denildi.

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