THY ile Hint havayolu şirketi arasında ticari anlaşma: İlk uçuş gerçekleşti

Türkiye ve Hindistan arasındaki sıcak ilişkiler çerçevesinde Türk Hava Yolları ve IndiGo Hava Yolları mevcut iş birliklerini genişletme kararı alarak, geçtiğimiz dönemde birwetlease (uçağı mürettebatı ve ekipmanlarıyla birlikte kiralama) anlaşmasına imza attılar. Anlaşma kapsamında IndiGo bugün itibariyle Delhi-İstanbul rotasında uçuracağı Boeing 777 uçağı operasyonuna dâhil etti.

Delhi (Hindistan)’den hareket eden TK-4650 uçuş kodlu bu ilk sefere katılan IndiGo Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) PieterElbers ve beraberindeki heyeti, İstanbul Havalimanı’nda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından çiçeklerle karşılandı.

'DAHA GENİŞ FIRSATLAR SUNACAK'

İki havayolu şirketi arasında yapılan ticari anlaşması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "IndiGo'nun geniş gövde uçaklarla başlattığı uçuşların, iki ülke arasında kapasite artışına katkı sağlayacağını ve Kod Paylaşımı Anlaşması ile birlikte Hindistan ve tüm dünya üzerinden yolcularımıza daha geniş fırsatlar sunacak alternatifler oluşturacağını görmekten mutluluk duyuyoruz'' dedi.

ANLAŞMA 1 YIL SÜREYLE DAVEM EDECEK

Türk Hava Yolları’nın B777 tipi uçağını ekipli olarak (wetlease) IndiGo Hava Yolları’na kiraladığı anlaşma kapsamında kiralama sürecinin 01.02.2023 tarihi ile başlayıp, 1 yıl süre ile devamı planlanıyor. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları filosunda yer alan B777-300ER tipi (28 BC + 372 EC koltuklu) uçak ile IST-DEL hattında operasyona başlanacak, sonrasında da filoya ilâve edilecek B777-300ER tipi (7 BC + 524 ECkoltuklu) uçak ile değiştirilecek. Bunun devamında ise Türk Hava Yolları filosuna katılacak ikinci B777-300ER tipi (7 BC + 524 EC koltuklu) uçak ile IST-BOM hattında da uçuş sağlanacak. Süreç zarfında Türk Hava Yolları hem business (B/C) sınıf hem de ekonomi (E/C) sınıfı bilet satışı yapabilecekken, operasyon yapısı gereği IndiGo Hava Yolları yalnızca ekonomi (E/C) sınıfında bilet satışı yapabilecek. Bu çerçevede Türk Hava Yolları kabin ekipleri business (B/C) sınıfındaki yolculara hizmet verecek.



