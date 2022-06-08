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THY'den kadim şehir Buhara’ya direkt uçuş

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağına, Orta Asya’da 2 bin 500 yılı aşkın tarihe sahip ve UNESCO “Dünya Kültür Mirası Listesi”nde yer alan kadim şehri Buhara’yı da ekledi. T

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
THYden kadim şehir Buhara’ya direkt uçuş
İlk sefer dolayısıyla Buhara Havalimanı apronunda kurdele kesildi.

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağına, Orta Asya’da 2 bin 500 yılı aşkın tarihe sahip ve UNESCO “Dünya Kültür Mirası Listesi”nde yer alan kadim şehri Buhara’yı da ekledi. THY’nin 339’uncu uçuş noktası olan Buhara’ya TK266 sefer sayısıyla inen Airbus A321neo tipi uçağı Buhara Havalimanı’nda su takı ile karşılandı. İlk sefer dolayısıyla Buhara Havalimanı apronunda kurdele kesildi. Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, seferlerin iki ülke arasında gelişen iş birliğinin yansıması olduğunu belirtti.

İstanbul Havalimanı-Buhara Havalimanı arasındaki nuçuşlar salı ve cuma günleri olacak. İstanbul kalkışı saat n01.30’da, Buhara kalkışı yerel saatle 09.10’da yapılacak.
İstanbul Havalimanı-Buhara Havalimanı arasındaki nuçuşlar salı ve cuma günleri olacak. İstanbul kalkışı saat n01.30’da, Buhara kalkışı yerel saatle 09.10’da yapılacak.

2 BİN 500 YILLIK BİR TARİHE SAHİP

THY Satış Başkanı Mahmut Yayla da “Orta Asya’nın en eski yerleşimlerinden biri olan Buhara, 2 bin 500 yıldan daha eski bir tarihe sahip, İbni Sina ve İmam Buhari başta olmak üzere birbirinden kıymetli bilim ve ilim insanları yetiştirmiş kadim bir şehirdir.” dedi. Yayla, 2019 yılında koronavirüs salgını öncesinde Buhara’yı ziyaret eden turist sayısının 3,7 milyon olduğuna dikkat çekti.

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