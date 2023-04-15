THY’nin hedefi 10 yılda zirveye ulaşmak

Türkiye’nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, 10 yıllık strateji planını açıkladı. 2033’te 100’üncü yaşını kutlayacak olan THY, son 20 yılda küresel havacılık sektöründeki yükselişini önümüzdeki 10 yılda da sürdürerek zirveye tırmanışını sürdürmek istiyor. 2023’te arz edilen koltuk sayısı bakımından dünyanın 39’uncu havayolu şirketi olan THY, filosunu büyüterek 3’üncü sıraya yükseldi.

BORÇ AZALDI KAR ARTTI

2022’yi toplam gelirini yüzde 39 artışla 18,4 milyar dolara yükselten THY, gelirlerinin 14,3 milyar dolarını yolcudan ve 3,7 milyar dolarını ise kargodan elde etti. Geçen yıl 2,7 milyar dolar net kar elde eden THY’nin çalışan sayısı ise işe aldığı 5 bini aşkın kişiyle birlikte 65 bin kişiye yükseldi. Son iki yılda 2,1 milyar dolarlık borcu ödemesi yapan şirket, pandemi döneminde aldığı ticari kredi borcunu azalttı.

7 BİN YENİ PERSONEL

Türk Hava Yolları, 10 yıllık strateji planını açıklayan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 2023 yılı hedeflerine de dikkat çekti. Bolat, bu yıl 85 milyon yolcu taşıyacaklarını anlattı. Bolat, bu yıl 7 bin kişiyi işe alarak toplam çalışan sayısını 72 bine çıkaracaklarını da ifade etti.

BUTİKTEN ZERVEYE

“Butikten Zirveye 2003… 2023… 2033” başlıklı planı açıklamadan önce neden “Butik” kavramını tercih ettiklerini şöyle anlattı: Ben 20 yıldır THY’de çalışıyorum. Uluslararası havacılık sektörü 2000’li yılların başında THY için yerel havayolu nitelemesi yapılırdı. O gün ‘butik’ dedikleri THY, bugün arz edilen uluslararası yolcu koltuğunda zirveye çıkmış durumda.”

Bolat; uçak sayısını 435’ten 813’e, yolcu sayısını 85 milyondan 170 milyona, gelirlerini 18 milyar dolardan 51 milyar dolar ve personel sayısını ise 65 bin kişiden 150 bin kişiye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. “Atatürk Havalimanı’nda kalsaydık böyle bir strateji geliştirme şansımız olmayacaktı” diyen Bolat; Atatürk Havalimanı’nda saatte en fazla 70 uçuş yapabildiklerini hazırlatan Bolat, İstanbul Havalimanı’nda saatte 110 uçuş yapabildiklerini söyledi.

Hindistan’a ve Çin’e yoğunlaşacak

2033 vizyonuna zirvede kalmayı sürdürerek ulaşacaklarını anlatan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, dünyanın en kalabalık iki ülkesi Hindistan ve Çin pazarlarına yoğunlaşacaklarını söyledi. Özellikli Hindistan pazarındaki payını artırarak batıdaki hatları beslemeyi planladıklarını anlatan Bolat, şöyle devam etti: “Birleşme veya satın alma gibi bir planımız yok. İşbirliklerini ve birlikte çalıştığımız partner sayısını artırmak istiyoruz. Türkiye’deki turizm ve Türkiye üzerinden geçen yolcu sayısı artacak.”

Eğitime ve dijitale yatırım

Bu yıl 1.200 pilot alacaklarını vurgulayan Bolat, “Bu rakam, iç pazardaki ikinci havayolu şirketinin toplam pilot sayısı kadardır. Bundan sonra da her yıl ortalama 800 pilot almamız lazım. Dünyanın genelinde bir pilot açığı var ancak biz bunu eğitimle aşmaya çalışıyoruz. Ciromuzun yüzde 1’ini eğitime, yüzde 1’ini dijitalleşmeye harcayacağız. Müşteri deneyimine ise 5 yılda 1,2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI ÖNÜMÜZÜ AÇTI

Bu rakamlara ulaşmalarında İstanbul Havalimanı’nın büyük katkısı olduğunu anlatan Ahmet Bolat, seçimden sonra başlayarak önümüzdeki 10 yıl için 600 yeni uçak siparişi vereceklerini ve filo büyüklüklerinin 813 uçağa ulaştırmayı planladıklarını belirtti. Bolat, 2 yıl sonra İstanbul Havalimanı’nın mevcut pist kapasitesinin bile yetersiz kalacağına dikkat çekti.











