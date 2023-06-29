Ticaret Bakanı Bolat Tekirdağ'da bayramlaşma programında konuştu: Refah düzeyini korumaya çalışıyoruz

"Bu konuda gerçekten güçlü bir ekibe sahibiz ve inşallah da hep birlikte başarılı olacağız. Piyasada adil ve rekabetçi piyasa şartlarının oluşmasıyla fiyat artışlarını engelleyebilmek, fahiş fiyatı artışlarını engelleyebilmek ve vatandaşımızın sürdürülebilir bir şekilde alım gücünü çok fazla sekteye uğratmayacak bir şekilde, refah düzeyini korumaya çalışıyoruz. Bu noktada biz halkımızın hizmetinizdeyiz. Geçmiş bilgi birikimimiz de tecrübemizle ve güçlü bir bakanlık teşkilatıyla bu görevlerimizi yapacağız."