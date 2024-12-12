Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: Cari işlemler hesabı 5 yıldır ilk kez 5 ay üst üste fazla verdi

"2024 yılı ekim ayında cari işlemler hesabı 1,9 milyar dolar fazla vermiştir. Cari işlemler hesabı son 5 yıldır ilk kez 5 ay üst üste fazla vermiştir. 2024'ün ilk 10 ayında cari işlemler açığı, 32,8 milyar dolar azalarak 3,3 milyar dolara gerilemiştir. 2023 yılı mayıs ayında 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 47,9 milyar dolar azalarak, 2024 Ekim ayı itibariyle 7,7 milyar dolara gerilemiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 7,2 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini korumuştur. Yıllıklandırılmış hizmetler ihracatımız, Ekim 2024 itibariyle 112,5 milyar dolara yükselerek rekorunu yenilemiştir. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş, finansal istikrara ve makroekonomik istikrara katkı sağlarken, ekonomik dengeleri güçlendirmiş, büyümeye olumlu ve net katkı vermiştir. Ayrıca, iş gücü piyasalarında istikrarlı ve dayanıklı görünüme katkı sağlamıştır."

2024 yılı Ekim ayında yıllıklandırılmış ihracatın, yıllık bazda yüzde 3'lük artış ile 262,2 milyar dolara yükseldiğini aktaran Bakan Bolat, "Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 7,4'lük azalışla 340,1 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 30,9 oranında azalarak 77,9 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,8 yüzde puan artarak yüzde 77,1 olmuştur. 2023 Mayıs ayında yıllık dış ticaret açığı 122,2 milyar dolar olup, 17 ayda 44,3 milyar dolar azalmıştır. Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri ekim ayında yıllıklandırılmış bazda 112,5 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmet ihracatının içinde yer alan seyahat gelirleri ise 54,1 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, iş gücü piyasalarında dayanıklı bir eğilim gözlenmektedir. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu ve rekor düzeyde kaydedilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin sürdürülebilir büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.