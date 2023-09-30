Ticaret Bakanlığı bin 500 memur alacak: Çalışmalar son aşamaya geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 16 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er alınacak. Bakanlığın sözleşmeli er temininde başvuru süresi 1 Ekim'de dolacak.