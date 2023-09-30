Ticaret Bakanlığı bin 500 memur alacak: Çalışmalar son aşamaya geldi

Bakanlık 1500 memur alımı yapacak.
Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bin 500 memur alımına ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyuruldu.
"Ticaret Bakanlığımızca, 81 ilimizin tamamında görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemi ile 500 kadrolu memur istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık, 2023 yılı içinde alım sürecini sonuçlandırmayı hedefliyoruz.
Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla daha etkin bir piyasa denetimi yapmayı, stokçuluk, güvensiz ürün ve fahiş fiyat artışları gibi vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız ticari uygulamalarla mücadelemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.
Ayrıca bir kısmını gümrük kapılarımızda görevlendireceğimiz yeni arkadaşlarımızın gümrük işlemlerinin hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz.
Bahse konu personel alımı süreci hakkında, Ticaret Bakanlığımızca gerekli duyuru yapılacaktır. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."