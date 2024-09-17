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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: İkinci el araç satışlarında yeni sistem başlıyor

İkinci el araç alışverişini güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sistem başlıyor. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek. Peki, Güvenli Ödeme Sistemi nedir, hangi durumlarda kullanılır?

Pınar Görgü
10:09 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 10:35 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
İkinci el araç satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi'ne geçilecek.
İkinci el araç satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi'ne geçilecek.

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçileceğini duyurdu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uygulamaya ilişkin bilgi verildi.


Paylaşımda,
"İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek"
ifadeleri kullanıldı.

Güvenli Ödeme Sistemi ne için kullanılır?

Bu sistem noterliklerde yapılan araç satış işlemleri sırasında, satış bedelinin güvenli olarak bir banka, elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşu aracılığıyla ödenmesini sağlar.

Buna göre, dolandırıcılık vakalarının tarih olmasını sağlayacak sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak.


Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?

Taşıt satışlarında, taşıt satış bedelinin tamamının ya da bir kısmının nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş anlı el değiştirmesini sağlayan sistemde, para transferinin
"aracı kuruluş"
olarak faaliyet gösterecek olan bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları tarafından yapılması gerekiyor.

Bu kapsamda, satış için notere gidildiğinde öncelikle satışa engel bir durum olup olmadığı sorgulanacak.


Satışa engeli olmayan taşıt için Güvenli Ödeme Sistemi kaydı bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Sistem kaydı varsa para aktarımının gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilecek.


Para aktarımı doğrulanmazsa satış işlemi kesilecek

Para aktarımı yapılmadıysa tescil gerçekleşmeden önce para aktarımının gerçekleşmesi beklenecek. Para aktarımı doğrulandığında para hesapta bloke edilecek ve satış sözleşmesi tamamlanacak. Para aktarımı ile eş anlı olarak taşıt tescili yapılacak.
Para aktarımı doğrulanamaz ise satış işlemi kesilecek.

#Ticaret Bakanlığı
#ikinci el araç
#otomotiv
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