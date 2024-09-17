Ticaret Bakanlığı ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçileceğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uygulamaya ilişkin bilgi verildi.
Güvenli Ödeme Sistemi ne için kullanılır?
Bu sistem noterliklerde yapılan araç satış işlemleri sırasında, satış bedelinin güvenli olarak bir banka, elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşu aracılığıyla ödenmesini sağlar.
Buna göre, dolandırıcılık vakalarının tarih olmasını sağlayacak sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak.
Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?
Bu kapsamda, satış için notere gidildiğinde öncelikle satışa engel bir durum olup olmadığı sorgulanacak.
Satışa engeli olmayan taşıt için Güvenli Ödeme Sistemi kaydı bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Sistem kaydı varsa para aktarımının gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilecek.