Ekonomi

Ticaret Bakanlığı et fiyatlarındaki düşüşü yansıtmayan kasaplara işlem başlattı

Ticaret Bakanlığı 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara denetim başlattı.Denetim kapsamında haksız fiyat uygulayan kasaplara 100 bin ile 1 milyon arasında idari para cezası uygulanacak.

Pınar Görgü
14:04 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 14:55 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı kasapları incelemeye aldı.


Geçtiğimiz aylarda artan karkas et fiyatları nedeniyle zam yapan kasapların Karkas et fiyatının düşmesine rağmen fiyatları güncellemediği tespit edildi. Konuyla ilgili harekete geçen Ticaret Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere fiyatları düşürmeyen esnafa inceleme başlattı.


Denetim kapsamında haksız fiyat uygulayan kasaplara
100 bin ile 1 milyon
arasında idari para cezası uygulanacak.


#Ticaret Bakanlığı
#fahiş fiyat
#et fiyatları
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