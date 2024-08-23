Ticaret Bakanlığı et fiyatlarındaki düşüşü yansıtmayan kasaplara işlem başlattı

Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı kasapları incelemeye aldı.
Geçtiğimiz aylarda artan karkas et fiyatları nedeniyle zam yapan kasapların Karkas et fiyatının düşmesine rağmen fiyatları güncellemediği tespit edildi. Konuyla ilgili harekete geçen Ticaret Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere fiyatları düşürmeyen esnafa inceleme başlattı.
Denetim kapsamında haksız fiyat uygulayan kasaplara
100 bin ile 1 milyon
arasında idari para cezası uygulanacak.
#Ticaret Bakanlığı
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#et fiyatları
1 saat önce