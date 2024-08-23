Ticaret Bakanlığı et fiyatlarındaki düşüşü yansıtmayan kasaplara işlem başlattı

Ticaret Bakanlığı, iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde tüketicilerin cayma haklarını kullanabilmeleri için satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle bu hakkın kullanılabileceğini açıkladı. Düzenlemeyle cayma hakkının kullanım şartlarına ilişkin detaylı bilgilerin tüketiciye el yazısı ile yazdırılması sağlanarak, tüketicilerin bu konuda aldatılması ve yanıltılması engellenecek.