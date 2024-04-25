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Ekonomi

Ticarette engeller kalkıyor

Türkiye-Irak arasında ticarette de yeni dönem başlıyor. Ürün güvenliği ve ticarette teknik engellerin kaldırılması, tüketici sağlığı ve güvenliği konularında bilgi paylaşımı gibi iş birliklerine gidilecek.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:46 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Olgun Amcaoğlu, Ömer Bolat.
Olgun Amcaoğlu, Ömer Bolat.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle birlikte iki ülke arasındaki 20 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda ticarette yaşanan teknik engeller ve pürüzleri kaldırarak ticaretin kolaylaştırılması için adımlar atılacak.

İki ülke arasındaki ticaretin büyük bir kısmını oluşturan gıda maddelerinde ürün güvenliğinin artırılması için çalışmalar yapılacak. Bu alanda bir çalışma grubu kurularak, tüketici sağlığı ve güvenliği konularında bilgi paylaşımına gidilecek. İthal ürünlerde tüketiciler açısından bir güvensizlik tespit edildiğinde çalışma grupları arasında hızla çözülmesi sağlanacak.

KAPILAR SONUNA KADAR AÇILACAK

Irak ile ticaretin artırılması hedefi için iki ülkenin kapılarında teknik prosedürlerin azaltılması için çalışmalar yapılıyor. Standardizasyon, sertifikasyon ve akreditasyon alanlarında iki ülke bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. Türkiye ve Irak, gümrük ve ticari alandaki teknik konularda iyi işleyen sistemleri birbirine aktarımını yapacak.

Irak’a piyasa gözetim sistemi

Türkiye'de kullanılan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasadayken denetleme yapabildiği sistemin bir benzeri Irak'a da kurulacak. Böylece Irak'ın hem iç piyasada hem de ihraç ettiği ürünlerindeki kalite altyapısının güçlendirilmesi sağlanacak. Bunun yanı sıra Irak'ta ithalat kontrol sistemi de kurulacak.

Olgun Amcaoğlu, Ömer Bolat

Bakan Bolat, KKTC Ekonomi Bakanı Amcaoğlu ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bolat, görüşmeye ilişkin, "Görüşmemizde, KKTC ile ülkemiz arasındaki ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin yanı sıra, KKTC'nin gümrük altyapısının modern araç ve yöntemlerle geliştirilmesi, ürün güvenliği ve denetimi ile piyasa gözetimi alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı çalışmalarının sürdürülmesi konusunda önemli kararlar aldık" değerlendirmesini yaptı. Bolat ayrıca Çin'in Anhui Eyaleti Komünist Partisi Sekreteri Han Jun ve beraberindeki iş adamları ile de bir araya geldi. Görüşmede, Çinli firmaların Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaları değerlendirildi.


#Diplomasi
#Ekonomi
#Irak
#KKTC
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